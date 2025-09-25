Alina Lozano les regala un negocio a sus suegros: ¿cómo reaccionó Jim Velásquez?

La actriz colombiana Alina Lozano ha generado alboroto en las redes sociales por un lindo gesto que tuvo con los padres de su pareja Jim Velásquez al regalarles una panadería para que puedan trabajar.

Alina Lozano les regala un negocio a los padres de Jim Velásquez. (Foto del Canal RCN)

En un video publicado en sus redes sociales, Alina aparece junto a su pareja, el joven actor Jim Velásquez, y sus suegros celebrando y bailando con mucha emoción el poder materializar la panadería.

Cientos de internautas no perdieron la oportunidad para felicitar y brindar mensajes de apoyo a la pareja.

“Le monté la panadería a mis suegros”, expresa Alina en el texto que acompaña el video.

En una otra publicación donde aparece Alina con Jim y sus suegros mostrando fajos de dinero, se puede observar cómo avanza la remodelación y adecuación de la panadería que esperan abrir en pocas semanas.

Por su parte, Jim Velásquez se notó agradecido por el generoso gesto de su esposa con sus padres y también compartió el video en sus redes sociales, con más de 700 mil seguidores, pero con un mensaje de agradecimiento para Alina:

"Gracias mi amor por montarnos la panadería", escribió Jim Velásquez en su publicación.

Alina Lozano y Jim Velásquez se casaron en 2023. (Foto canal RCN)

¿Hace cuanto están juntos Alina Lozano y Jim Velásquez?

La pareja se conoció gracias al mundo del espectáculo por el año 2016 y desde entonces están juntos, pero formalizaron su relación en el 2023, año en el que se casaron.

A pesar de las constantes críticas que recibe la pareja por su diferencia de edad, ya que Jim es 30 años menor que Alina, siguen demostrando que están muy enamorados y que quieren seguir construyendo juntos.

Los actores esperan dar a conocer pronto la ubicación de la panadería familiar para que todos sus seguidores la visiten.