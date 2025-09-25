Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Camilo revela el recuerdo que tiene del día del nacimiento de sus hijas: ¿de qué se trata?

El cantante colombiano Camilo reveló que tiene cuadros hechos con la placenta de los partos de sus hijas.

Camilo causa revuelo en redes al revelar que tiene cuadros hechos con placenta.
Camilo tiene un cuadro hecho con la placenta de los partos de sus hijas. (Foto Canal RCN)

El cantante colombiano Camilo causó controversia en redes sociales al revelar en una entrevista que guarda la placenta y la sangre del nacimiento de sus hijas como un cuadro que adorna la habitación principal de su casa.

Camilo asegura que recibir la placenta es la parte más fascinante del parto y que ese momento no lo podía dejar pasar sin inmortalizarlo de alguna manera. Es por eso que decidió coger la funda de una almohada y plasmar sus manos en ella para posteriormente mandarla a enmarcar.

“Es como un arbolito de la vida, es increíble”, asegura Camilo en la entrevista.

¿Cuántos hijos tiene Camilo?

Camilo actualmente está casado con Evaluna Montaner, hija de Ricardo Montaner, y con quien ha formado una familia con dos hijos: Índigo y Amaranto.

Índigo, su primera hija, nació el 6 de abril de 2022. Según sus padres, el nombre lo eligieron debido a que ambos buscaban una forma neutra de referirse a su pequeña que, en ese momento, no sabían si sería niña o niño.

Asimismo, el nombre de su segunda hija Amaranto, según contó Evaluna Montaner a través de sus redes sociales, también buscaron que fuera un nombre neutro ya que no sabían sexo del bebé. Amaranto nació el 1 de agosto de este año.

Camilo causa revuelo en redes por insólito cuadro.
Camilo ha ganado el Grammy en cuatro ocasiones. (Foto del Canal RCN)

¿Cuál es la discografía de Camilo?

Camilo cuenta con cuatro álbumes de estudio:

  • Por primera vez: Lanzamiento: 17 de abril de 2020
  • Mis manos: Lanzamiento 4 de marzo de 2021
  • De adentro pa' fuera: Lanzamiento: 6 de septiembre de 2022
  • Cuatro: Lanzamiento: 23 de mayo de 2024

Además de colaboraciones con artistas de talla internacional como Christian Nodal, Pedro Capó, El Alfa, Pablo Alborán, Los Dos Carnales, Shawn Mendes, Grupo Firme, consolidándolo como uno de los artistas más versátiles de la música latina.

