El cantante colombiano Camilo causó controversia en redes sociales al revelar en una entrevista que guarda la placenta y la sangre del nacimiento de sus hijas como un cuadro que adorna la habitación principal de su casa.

Artículos relacionados Talento nacional Este fue el mensaje que dejaron junto a B-King y Dj Regio Clown tras hallarlos muertos

Camilo asegura que recibir la placenta es la parte más fascinante del parto y que ese momento no lo podía dejar pasar sin inmortalizarlo de alguna manera. Es por eso que decidió coger la funda de una almohada y plasmar sus manos en ella para posteriormente mandarla a enmarcar.

“Es como un arbolito de la vida, es increíble”, asegura Camilo en la entrevista.

¿Cuántos hijos tiene Camilo?

Camilo actualmente está casado con Evaluna Montaner, hija de Ricardo Montaner, y con quien ha formado una familia con dos hijos: Índigo y Amaranto.

Índigo, su primera hija, nació el 6 de abril de 2022. Según sus padres, el nombre lo eligieron debido a que ambos buscaban una forma neutra de referirse a su pequeña que, en ese momento, no sabían si sería niña o niño.

Artículos relacionados Talento nacional Salió a la luz video del lugar donde hallaron sin vida al cantante B-King

Asimismo, el nombre de su segunda hija Amaranto, según contó Evaluna Montaner a través de sus redes sociales, también buscaron que fuera un nombre neutro ya que no sabían sexo del bebé. Amaranto nació el 1 de agosto de este año.

Camilo ha ganado el Grammy en cuatro ocasiones. (Foto del Canal RCN)

¿Cuál es la discografía de Camilo?

Camilo cuenta con cuatro álbumes de estudio:

Por primera vez : Lanzamiento: 17 de abril de 2020

: Lanzamiento: Mis manos: Lanzamiento 4 de marzo de 2021

Lanzamiento De adentro pa' fuera: Lanzamiento: 6 de septiembre de 2022

Lanzamiento: Cuatro: Lanzamiento: 23 de mayo de 2024

Artículos relacionados Talento nacional Julián Pinilla, el chico de la ruana, apoya a una vendedora ambulante y su historia se hace viral

Además de colaboraciones con artistas de talla internacional como Christian Nodal, Pedro Capó, El Alfa, Pablo Alborán, Los Dos Carnales, Shawn Mendes, Grupo Firme, consolidándolo como uno de los artistas más versátiles de la música latina.