Cazzu estaría evaluando pedir custodia de Inti mientras Nodal presume escapada con Ángela Aguilar

Cazzu evalúa custodia completa de su hija Inti mientras Nodal disfruta escapada romántica con Ángela Aguilar.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Cazzu podría iniciar una batalla legal contra Nodal para la custodia total de Inti
Christian Nodal presume escapada romántica con Ángela Aguilar tras polémica custodia de Cazzu. (Foto: AFP)

La cantante argentina, Cazzu estaría evaluando acciones judiciales para pedir la custodia completa de su hija Inti, fruto de su relación con el cantante mexicano, Christian Nodal.

¿Christian Nodal prioriza su romance con Ángela Aguilar mientras Cazzu analiza la custodia de su hija Inti?

Christian Nodal reapareció en redes sociales mostrando una escapada romántica con su esposa, Ángela Aguilar, luego de presentarse en Bogotá.

La pareja compartió imágenes disfrutando de un atardecer en un yate privado, lo que llamó la atención de sus seguidores tras conocerse de un posible conflicto con Universal Music por presunta falsificación de contratos.

Ángela Aguilar también compartió fotografías de la salida, mostrando a Nodal contemplando la vista al mar.

La identidad de la playa visitada no fue revelada, pero las publicaciones generaron críticas en redes sociales hacia el cantante por no pasar tiempo con su hija Inti, ni mucho menos en su día especial, su reciente cumpleaños.

Este escenario se suma a la situación con Cazzu, madre de su hija, quien podría considerar medidas legales sobre la custodia.

La cantante argentina podría iniciar un proceso legal para obtener la custodia completa de Inti, tras la ausencia de Christian Nodal en eventos importantes y posibles irregularidades en pagos y permisos de viaje.

¿Cazzu podría pelear la custodia absoluta de Inti?

La ausencia de Nodal en el cumpleaños de Inti y los supuestos problemas con pagos de manutención han llevado a que Cazzu evalúe iniciar un proceso judicial para obtener la custodia completa de su hija.

Según reportes, la cantante argentina aún no habría firmado permisos para que Inti viaje con ella durante sus giras, lo que se sumaría a los motivos para buscar la patria potestad absoluta.

Medios internacionales indican que Cazzu quiere demostrar que Christian Nodal no cumple de manera consistente con sus responsabilidades y que su participación en la vida de la niña ha sido irregular.

Hasta ahora, Cazzu no se ha pronunciado públicamente sobre estas acciones, prefiriendo mantener los asuntos legales y familiares fuera del ojo público.

Mientras tanto, Christian Nodal continúa compartiendo momentos con Ángela Aguilar y manteniéndose activo en su carrera musical.

