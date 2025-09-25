La Jesuu reacciona a fan que la crítica en redes y envía contundente mensaje: “conocido mío”

La creadora de contenido caleña, La Jesuu, a través de sus redes sociales expuso en sus historias lo que un usuario le escribía luego de que ella compartiera algunas fotos o videos.

¿Qué le dijo La Jesuu a un usuario que la criticó en redes sociales?

La creadora de contenido, que cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram y suele compartir videos chistosos, maquillaje y aspectos de su vida cotidiana, no se quedó callada y mostró a sus fans los mensajes de esta persona.

Se trataba de un usuario sin foto, que al parecer reacciona a todo lo que publica la caleña. En la primera imagen, se lee que le comenta: “¿Otra vez repitiendo desayuno?!”.

En otra publicación, donde La Jesuu mostraba avances en la recuperación de su piel, el usuario escribió de manera despectiva: “pareces un mico”, acompañado de emojis de vómito, que suelen representar algo desagradable o molesto.

En otra historia, donde la influencer aparece en foto, el mismo usuario reaccionó con otro comentario ofensivo: “No es el carro de basura, es usted que huele mal”.

La Jesuu no se quedó callada y respondió a crítica en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó La Jessu a los comentarios ofensivos de un seguidor?

La caleña no dejó pasar los comentarios y compartió la respuesta que le dio al usuario: “¿Qué conocido mío será el dueño de esta página?”, escribió con contundencia.

Además, publicó el pantallazo en sus historias y agregó: “¿No les pasa que ya hasta en su propia sombra?”.

La Jesuu ha compartido con sus seguidores los avances de la recuperación de su pie tras el aparatoso accidente de tránsito que sufrió recientemente en las carreteras del país.

Según explicó, perdió el control de su vehículo en una curva debido a la pintura fresca en la vía y a la lluvia, lo que provocó que optara por dirigirse hacia un árbol para evitar caer al abismo, evitando así daños físicos mayores.

No obstante, su carro sufrió graves daños. A través de sus historias en Instagram, la caleña mostró el momento en que fue retirada del vehículo y cómo su pie derecho recibió un golpe que causó inflamación en el tobillo.