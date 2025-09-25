Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio señaló a Jenn Muriel de haberlo robado tras finalizar su relación

Yeferson Cossio señaló a su expareja Jenn Muriel de haberle robado poco después de haber terminado su relación.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yeferson Cossio acusa a Jenn Muriel de robarle tras su ruptura
Yeferson Cossio acusa a Jenn Muriel de supuesto robo. (Foto Canal RCN).

El reconocido influenciador paisa Yeferson Cossio volvió a ser tema de conversación en redes sociales, esta vez por lanzar un fuerte señalamiento en contra de su expareja sentimental, Jenn Muriel. El creador de contenido acusó a la modelo de haberle robado poco después de que finalizaron su relación.

¿Por qué Yeferson Cossio señaló a Jenn Muriel de haberlo robado?

En una reciente transmisión por la plataforma de streaming Kick, Yeferson Cossio reveló una anécdota inédita sobre el fin de su relación con la modelo paisa Jenn Muriel.

El creador de contenido aseguró que la joven influenciadora supuestamente le habría “robado” varios de sus perros poco después de que ambos llegaran a un presunto acuerdo: mantener contacto únicamente para velar por el bienestar de los caninos, pacto que, según él, no se cumplió.

De acuerdo con su relato, tras la ruptura y después de haber quedado en buenos términos, Jenn Muriel se habría alejado por completo y cortado todo tipo de comunicación con él. Esto ocurrió poco después de que la modelo fuera condecorada con la cinta presidencial Honor de Excelencia.

“Cuando la relación se acabó, antes de saber que ella me iba a robar a mis hijos (perros) de la manera más cruel y vil posible, se suponía que íbamos a quedar bien. Entonces, yo llegué de Japón y fui al Congreso, donde le iban a dar un reconocimiento, y le llegué de sorpresa a la amiguis y toda la vuelta”, contó Cossio.

¿Yeferson Cossio aún no supera a su expareja Jenn Muriel? Esto dijo el influenciador

Tras revelar esta inesperada experiencia y lanzar acusaciones contra Jenn Muriel, el creador de contenido se adelantó a las críticas que podría recibir en redes sociales y aclaró que hablaba del tema porque le dolía que la modelo supuestamente le hubiera robado a sus perros, y no porque aún sintiera algo por ella.

“Lo que no supero es que me haya robado mis perros… del resto, todo está bien. Sé que van a decir otra cosa, pero eso es lo que realmente me duele”, afirmó.

