Shakira inaugura escuela en Catatumbo: “Hemos demostrado que la educación trae esperanza”

La cantante colombiana Shakira anunció la finalización y entrega de una nueva escuela de su Fundación Pies Descalzos en Tibú, Norte de Santander, para beneficiar a más de 1.200 niños y niñas de la región.

Artículos relacionados Talento nacional Mejor amiga de B-King reveló el último mensaje que le envió antes de su fallecimiento

¿Qué anunció Shakira sobre la nueva escuela en Tibú, Norte de Santander?

La Fundación Pies Descalzos, creada por Shakira, culminó la construcción de una escuela en Tibú, municipio del Catatumbo. Este proyecto busca ofrecer aulas modernas y seguras para que los estudiantes puedan recibir educación de calidad y proyectar un futuro con mayores oportunidades.

Según Shakira, la escuela en Tibú simboliza “un nuevo capítulo” para los niños de la región, tal como ya ha sucedido con otros centros educativos construidos en Barranquilla y Cartagena.

Al igual que en Barranquilla y Cartagena, juntos hemos demostrado que la educación trae esperanza y realmente transforma comunidades enteras. Seguimos soñando nuevas formas de apoyar al Catatumbo y a todas las zonas de mi país.

A través de redes sociales, la artista compartió su emoción por la inauguración y agradeció a Howard Buffett y al Ministerio de Educación de Colombia por su contribución al proyecto.

Artículos relacionados Talento nacional Salieron a la luz las imágenes de los costales en los que hallaron a B-King y Regio Clown

¿Qué otras escuelas ha construido Shakira junto a su Fundación Pies Descalzos?

Desde su creación, la Fundación Pies Descalzos ha transformado el panorama educativo en Colombia con la construcción e intervención de cerca de 20 instituciones en distintas regiones del país.

En Barranquilla, por ejemplo, se construyeron el Colegio Nuevo Bosque y el Colegio Siete de Abril; en Cartagena se abrieron las puertas de la Institución Educativa Fundación Pies Descalzos Lomas del Peyé y del colegio Villas de Aranjuez. A estas iniciativas se suman proyectos en departamentos como: Quibdó, La Guajira y Soacha.

La Fundación Pies Descalzos ha construido colegios en diferentes regiones del país / (Foto de AFP)

Estas iniciativas han beneficiado a miles de estudiantes en diferentes comunidades, creando un modelo educativo que, según la artista, combina infraestructura, calidad académica y programas sociales. Internautas destacan que estas obras son ejemplifican cómo la educación puede transformar comunidades enteras.

¿Cuáles son los proyectos actuales de Shakira?

Además de su labor social, la cantante continúa activa en la música con su álbum “Las mujeres ya no lloran” y su gira mundial que recorre Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. También participa en proyectos audiovisuales como el doblaje para “Zootopia 2” de Disney.

Shakira continúa activa en la industria musical / (Foto de AFP)

Así mismo, Shakira mantiene su compromiso con la educación a través de nuevas propuestas para apoyar al Catatumbo y otras zonas del país. Su fundación trabaja en expandir su modelo a más comunidades, mientras se fortalecen alianzas con entidades públicas y privadas para garantizar calidad en la educación que ofrece.