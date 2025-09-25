Isabella Ladera reveló el retoque estético que se hará tras polémica con Beéle

El nombre de la influenciadora venezolana Isabella Ladera se ha apoderado de las tendencias en las últimas semanas por toda la polémica que vivió con su expareja Beéle.

¿Cuál es el procedimiento estético que se hará Isabella Ladera tras polémica con Beéle?

Tras dejar atrás todo el revuelo que generó la filtración de un contenido con Beéle, la influenciadora decidió retomar su vida y sus redes sociales.

Por eso, en los últimos días Isabella ha vuelto a compartir contenido a diario con sus seguidores a quienes les comparte detalles de su día a día y de sus planes.

Precisamente, en la jornada del 25 de septiembre, la influenciadora decidió compartirles a sus seguidores los planes que tiene de hacerse un cambio físico que la tiene analizándolo hace un gran tiempo.

Isabella Ladera reveló que se hará retoque estético. Giorgio Viera / AFP)

Isabella Ladera contó el retoque estético que se hará próximamente

La influenciadora contó que desde hace un gran tiempo venía pensando en renovarse por completo su diseño de sonrisa.

Isabella Laderas les confesó a sus seguidores que aunque actualmente tiene un diseño en sus dientes, por el momento no se ha tocado sus dientes naturales.

Por eso, aseguró que estaba pensando en retirarse su diseño para lucir sus dientes y tener una sonrisa más natural.

Tengo ganas de quitarme el diseño de sonrisa y hacerme uno (sin nunca limarme los míos) que se vean mucho más naturales.



Aunque aseguró que es algo que próximamente se hará en su rostro, no reveló la fecha exacta en el que se someterá a este procedimiento: "Les iré contando todo como siempre".

¿Cuáles fueron los retoques que se hizo Isabella Ladera recientemente?

Isabella Ladera recientemente compartió a través de sus redes sociales detalles de los procedimientos que se hizo en el rostro, entre ellos una exfoliación, limpieza facial, hidratación y diferentes masajes faciales de drenaje.

Cabe destacar que, la influenciadora ha tenido varios cambios desde su salto a la fama en redes, aunque Isabella ha asegurado en diferentes entrevistas que solo tiene dos procedimientos físicos, prótesis y un tratamientos en los labios con ácido hialurónico, sus seguidores creen que ha tenido otros retoques en el rostro.