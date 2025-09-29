¿Qué es la pareidolia, la condición que padece la Liendra?

El influenciador la Liendrareveló a sus millones de fanáticos que le diagnosticaron pareidolia, una rara condición que sufren algunas personas.

¿Cómo reveló la Liendra que tenía pareidolia?

A través de sus redes sociales, donde tiene millones de seguidores, compartió un video en el que confesó que le detectaron pareidolia.

"Yo sé que suena chistoso, pero no estoy mintiendo de verdad (...) no sé si les pasa igual que a mí, pero sí lo tengo y veo algo y siempre le pongo cara, lo humanizo, positivo, la vida es una", contó.

Tras su revelación varios internautas reaccionaron detallando que no sabían que eso era un fenómeno psicológico, pues muchos sienten que también lo padecen, mientras que otros señalaron que no es algo que comúnmente les ocurra.

Otros aprovecharon para aconsejarlo y tranquilizarlo de que no es algo tan grave y otros le agradecieron por compartir con ellos dicha información para descubrir que también la padecen.

¿Qué es la pareidolia, condición que sufre la Liendra?

La pareidolia no es una enfermedad, sino un fenómeno perceptivo que ocurre en cerebros sanos y funcionales, "salvo en el contexto de patologías específicas donde podría intensificarse", según explicó ADIPA, la plataforma de formación de psicología y salud mental.

Según detallan la pareidolia es un proceso psicológico en el que se perciben rostros en objetos o figuras, es decir que, cada cosa que se observa se le da forma de tener cara.

"La pareidolia es un fenómeno natural del procesamiento perceptivo humano, caracterizado por la detección de formas reconocibles, especialmente rostros, en estímulos ambiguos. No es una enfermedad, sino una manifestación de mecanismos neurocognitivos adaptativos", señalan.

¿En qué casos se puede presentar pareidolia?

Las personas suelen presentar este fenómeno cuando observan las nubes, cuando ven de frente los automóviles, los enchufes de electrodomésticos o manchas en las paredes.

Por ahora, el creador de contenido continúa entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales, mostrando su nuevo contenido sobre documentales, estilo de vida y parte de su romance con su novia la influenciadora Dani Duke, con quien lleva varios años de relación.