Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

¿Qué es la pareidolia, la condición que padece la Liendra?

Esta es la rara condición que padece el influenciador la Liendra, que le diagnosticaron hace poco tiempo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
La Liendra Pareidolia

El influenciador la Liendrareveló a sus millones de fanáticos que le diagnosticaron pareidolia, una rara condición que sufren algunas personas.

Artículos relacionados

¿Cómo reveló la Liendra que tenía pareidolia?

A través de sus redes sociales, donde tiene millones de seguidores, compartió un video en el que confesó que le detectaron pareidolia.

La Liendra sobre condición rara

"Yo sé que suena chistoso, pero no estoy mintiendo de verdad (...) no sé si les pasa igual que a mí, pero sí lo tengo y veo algo y siempre le pongo cara, lo humanizo, positivo, la vida es una", contó.

Tras su revelación varios internautas reaccionaron detallando que no sabían que eso era un fenómeno psicológico, pues muchos sienten que también lo padecen, mientras que otros señalaron que no es algo que comúnmente les ocurra.

Otros aprovecharon para aconsejarlo y tranquilizarlo de que no es algo tan grave y otros le agradecieron por compartir con ellos dicha información para descubrir que también la padecen.

Artículos relacionados

¿Qué es la pareidolia, condición que sufre la Liendra?

La pareidolia no es una enfermedad, sino un fenómeno perceptivo que ocurre en cerebros sanos y funcionales, "salvo en el contexto de patologías específicas donde podría intensificarse", según explicó ADIPA, la plataforma de formación de psicología y salud mental.

la Liendra revelo curioso diganostico

Según detallan la pareidolia es un proceso psicológico en el que se perciben rostros en objetos o figuras, es decir que, cada cosa que se observa se le da forma de tener cara.

"La pareidolia es un fenómeno natural del procesamiento perceptivo humano, caracterizado por la detección de formas reconocibles, especialmente rostros, en estímulos ambiguos. No es una enfermedad, sino una manifestación de mecanismos neurocognitivos adaptativos", señalan.

Artículos relacionados

¿En qué casos se puede presentar pareidolia?

Las personas suelen presentar este fenómeno cuando observan las nubes, cuando ven de frente los automóviles, los enchufes de electrodomésticos o manchas en las paredes.

Por ahora, el creador de contenido continúa entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales, mostrando su nuevo contenido sobre documentales, estilo de vida y parte de su romance con su novia la influenciadora Dani Duke, con quien lleva varios años de relación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Vejez Salud

La lista de hábitos que aceleran el envejecimiento y que pocos conocen

No todos los hábitos son positivos, hay cuatro de estos que incrementan la vejez sustancialmente.

Comidas saludables para mejorar el sueño Salud

Cómo dormir mejor: alimentos que ayudan a conciliar un sueño reparador

La dieta influye en la calidad del descanso: algunos alimentos favorecen el sueño y otros pueden interrumpirlo.

Recordar Curiosidades

¿Qué significa no soñar o no recordar lo que se sueña? Experta lo explica

Una maestra en Psicología dio a conocer su análisis sobre lo que pasa cuando no se sueña o se tiene la percepción de hacerlo.

Lo más superlike

Karen Sevillano Karen Sevillano

Así gritó Karen Sevillano en la final de Miss Universe Colombia | Video viral

Karen Sevillano fue invitada a la gran final de Miss Universe Colombia y no pasó de manera desapercibida.

Falleció reconocido actor quien dejó un importante legado a nivel internacional. Talento internacional

¡Adiós a un gran actor! El mundo artístico despide a una de sus figuras más reconocidas

Esto estudió la nueva la nueva Miss Universe 2025, Vanessa Pulgarín Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín: Quién es, qué estudió, cuánto mide y más de la Miss Universe Colombia 2025

Jennifer López y Ben Affleck divorcio Jennifer López

Jennifer López confesó que divorciarse de Ben Affleck fue “lo mejor que me ha pasado en la vida”

Yuridia aclara polémica sobre la nueva versión de la canción “Qué Agonía” sin Ángela Aguilar Ángela Aguilar

¿Por qué Yuridia lanzó nueva versión de “Qué Agonía” sin Ángela Aguilar? La cantante aclara todo