La lista de hábitos que aceleran el envejecimiento y que pocos conocen

Mantener hábitos saludables es una de las recomendaciones que los médicos especialistas más hacen a sus pacientes. Sin embargo, así como hay prácticas que son beneficiosas, otras afectan y pueden acelerar el envejecimiento.

¿Se puede mitigar el envejecimiento?

Envejecer es un proceso natural que ocurre en el organismo. Nadie está exento de ver los cambios que genera cumplir años, aunque se pueden mitigar factores para que las transformaciones sean más lentas.

En ese sentido, es necesario abordar aquellos hábitos que se mantienen y resultan ser dañinos, puntualmente en lo que tiene que ver con la vejez. Los expertos consideran que si algo es malo para la salud, automáticamente lo es para el envejecimiento.

Los malos hábitos pueden envejecer | Foto Freepik.

¿Cuáles son los hábitos que envejecen más rápido a las personas?

Teniendo en cuenta recopilaciones del blog de la organización estadounidense AARP, las investigaciones apuntan a que hay hábitos que aceleran el reloj biológico, así que es necesario compartir la sustentada información a continuación:

1. Vínculos sociales poco sólidos

Hay estudios que apuntan a que las conexiones débiles en el ámbito social puede que se vinculen al riesgo de morir. El ser humano es social por naturaleza, lo que quiere decir que la falta de lazos cercanos puede mantener al organismo en un estado constante de alerta o estrés.

2. Ejercicio en cantidades extremas

Si bien es cierto que realizar ejercicio es sumamente positivo para la salud, excederse no es bueno.

Un estudio que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos justifica que en una muestra poblacional se llegó a determinar que los sujetos sedentarios como aquellos que son muy activos mostraron altas concentraciones de proteínas vinculadas con la función renal, esto significa que eleva el riesgo de enfermedades del corazón.

La vejez no siempre es sinónimo de años | Foto Freepik.

3. Perder peso a mayor edad

Perder peso mayor a lo normal no quiere decir que sea algo saludable. El citado escenario digital explica que cuando una persona pierde peso sustancialmente tiende a verse más vieja.

4. Vivir encerrado

Aquellos que tienen un estilo de vida de cuatro paredes, dejando a un lado los espacios verdes u otras características, tienden a ver el mundo sin gracia y envejecer con más frecuencia. La proactividad es sinónimo de vida y crecimiento.