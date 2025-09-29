Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano, enterneció con su hijo celebrando dos meses

Juan David Tejada demostró el cariño que le tiene a su bebé, aunque ya no está al lado de Aida Victoria Merlano.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Aida Victoria Merlano
Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano, enterneció con su hijo celebrando dos meses | Foto del Canal RCN y Freepik.

El empresario Juan David Tejada ha estado en la mira de los internautas después de que confirmó que se separó de la influencer Aida Victoria Merlano.

¿Cómo se reveló la separación entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

La noticia de la ruptura amorosa generó asombro porque la ahora expareja tuvo un hijo, quien se llama Emiliano. El día que nació el bebé, derrocharon amor y se creía que estaban de maravilla.

Sin embargo, en vista de los rumores y especulaciones, Tejada rompió el silencio y relató que ya no es esposo de Aida Victoria Merlano, la influencer también apareció e indicó que la relación se acabó tres días después de haber dado a luz.

Aunque ya no están juntos, su hijo los une y aunque todavía no se sabe a qué acuerdos habrán llegado para cuidar y pasar tiempo con el bebé, lo que sí es posible ver es que ambos celebraron los dos meses del pequeño.

Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano rompió el silencio de la separación con su exesposo | Foto del Canal RCN.

¿Cómo Juan David Tejada celebró los dos meses de nacido de su bebé con Aida Victoria Merlano?

Juan David Tejada subió una fotografía en una historia de su perfil oficial de Instagram, allí demostró el amor de padre que le tiene a Emiliano y sus seguidores quedaron conmovidos.

En la foto, el empresario carga en sus brazos a su bebé, mientras lo mira y le sonríe. Adicionalmente, agregó la canción de vallenato llamada El amor más grande del planeta, del artista Pipe Peláez.

Además, el exesposo de Aida Victoria Merlano escribió: "2 meses del príncipe, te amo".

 

Por ahora, no se sabe más sobre la sorpresiva ruptura entre el agropecuario y la influencer costeña, pero sí es posible decir que lo que prima para los dos es el bienestar de su bebé.

¿Cómo Aida Victoria Merlano festejó los dos meses de su bebé?

Aida Victoria Merlano también celebró los dos meses de nacido de su bebé. En una historia de Instagram, la influencer apareció cantando e interactuando con el pequeño Emiliano.

"Hace dos meses llegaste a resetearme la vida", escribió Merlano y le añadió un emoji de corazón rojo.

Aida Victoria Merlano ha disfrutado su etapa de madre primeriza en todos los aspectos y ahora de madre soltera.

