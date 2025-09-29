Aida Victoria Merlano se sinceró y reveló cómo está tras su ruptura con Juan David Tejada

El nombre de Aida Victoria Merlano ha sido tendencia en los últimos días luego que la influenciadora confirmara que terminó su relación con Juan David Tejada, el papá de su hijo Emi.

¿Cómo se encuentra Aida Victoria Merlano tras su ruptura con Juan David Tejada?

Semanas atrás se empezó a rumorar sobre una posibles crisis y hasta ruptura entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano luego que ambos empezaran a mostrarse solos en sus redes pese a la llegada de su primer hijo.

Cada vez era más evidente por el contenido de Aida Victoria que no estaba viviendo con el papá de su hijo, sin embargo, ambos no confirmaban ni desmentían los rumores sobre su relación.

Fue hasta el pasado 26 de septiembre que la influenciadora costeña decidió romper el silencio y confirmar que su relación había terminado con Juan David Tejada pocos días después de haber dado a luz a su hijo.

Esta noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, y como era de esperarse la misma dividió opiniones en redes, ya que al parecer algunos internautas criticaron a la influenciadora por acabar su relación tras el nacimiento de su hijo.

Ante esto la influenciadora quiso mostrar cómo afronta su tusa tras la ruptura y el proceso de ser madre soltera, por lo que la criticaron.

Aida Victoria Merlano mostró cómo vive su soltería.

¿Cómo vive Aida Victoria Merlano su ruptura y el proceso de ser madre soltera tras su ruptura?

Aida Victoria Merlano compartió un emotivo video en el que se mostró alzando y consintiendo a su hijo Emi mientras escuchaba música en sus audífonos.

Junto al video la influenciadora dejó un irónico mensaje en el que afirmó estar plenamente enfocada en su hijo en medio de todo lo que se habla y le critican por su separación.

Una gente sufriendo y yo jugando con mi nenuco.

Cabe resaltar que, Aida Victoria Merlano ha sido directa al asegurar que quiso mantener en privado el tema de su ruptura con Juan David Tejada porque no quería hacer un 'show mediático' con este tema.

¿Qué ha dicho Juan David Tejada sobre su ruptura con Aida Victoria Merlano?

Aida Victoria también ha expresado a través de sus redes sociales que no quiere que esta polémica le haga dañar su proceso de maternidad, el cual está disfrutando al máximo.

"No quería que la polémica y el ruido dañaran mi maternidad, y creo que lo logré porque Emi y yo pasamos esas semanas que son tan duras y difíciles, muy llenos de amor y fuera del caos".

Por su parte, Juan David Tejada también ha dejado claro en sus pronunciamientos que todo terminó con la influenciadora en los mejores términos y que siguen teniendo comunicación por su hijo.

“Ambos decidimos dar por terminada la relación en buenos términos para continuar con una comunicación sana”.