Rauw Alejandro impactó en redes con unas fotos reveladoras ¡Se tapó con un coco!

Rauw Alejandro revolucionó las redes con fotos reveladoras desde la playa y sorprendió a fans al anunciar su nuevo álbum “Cosa Nuestra”.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Rauw Alejandro
Rauw Alejandro llega a Colombia con su gira 'Cosa Nuestra World Tour' | Foto AFP/ Dimitrios Kambouris

El artista urbano Rauw Alejandro, reconocido mundialmente por su estilo magnético en el escenario, dejó a más de uno con la boca abierta al compartir una de las fotografías donde se muestra en una de las facetas más atrevidas desde la playa.

Con apenas un coco como recurso para cubrirse, Rauw Alejandro despertó la curiosidad de los fans que no tardaron en llenar las plataformas digitales con reacciones, memes y comentarios llenos de admiración por su figura.

¿Cómo reaccionaron los fans a las fotos reveladoras de Rauw Alejandro?

La publicación acompañada solo por un pie de foto que decía “shh” y un emoji de coco, fue suficiente para que la foto se viralizara en cuestión de horas.

 

La respuesta fue inmediata y masiva, miles de seguidores celebraron la picardía de Rauw Alejandro, aplaudiendo su espontaneidad y confianza, y entre los mensajes destacaron aquellos que lo catalogaron como un artista sin miedo a mostrarse tal cual es.

No solo los fans fueron protagonistas de la conversación, pues varias figuras reconocidas de la música urbana también reaccionaron, generando aún más expectativa alrededor de la publicación.

Lo cierto es que el gesto de Rauw no pasó desapercibido y logró lo que muchos artistas buscan, ser el centro de atención mundial en un abrir y cerrar de ojos.

¿Qué significa este gesto para la carrera de Rauw Alejandro?

Más allá del impacto visual de las fotos, generó conversación y aprovechó cada movimiento en redes como parte de su estrategia de conexión con el público en su nuevo álbum.

Rauw Alejandro sorprendió a todos con esta foto reveladora desde la playa que en minutos se volvió viral.
Rauw Alejandro sorprendió a todos con esta foto reveladora desde la playa que en minutos se volvió viral. (Foto: Franck Fife / AFP)

Este episodio no solo alimenta su imagen como un referente en el género urbano, sino que preparó el terreno para uno de los lanzamientos más esperados del año en su proyecto musical.

¿Qué trae el álbum “Cosa Nuestra: ¿Capítulo 0” de Rauw Alejandro?

Rauw presentó anteriormente con sus seguidores un adelanto de su nuevo álbum, que compuesto por 14 canciones es un homenaje a las raíces caribeñas y puertorriqueñas.

Con un coco como único recurso, Rauw Alejandro mostró su faceta más atrevida y generó miles de reacciones.
Con un coco como único recurso, Rauw Alejandro mostró su faceta más atrevida y generó miles de reacciones. (Foto Rodrigo Varela / Getty Images via AFP)

Una apuesta para rescatar y modernizar los sonidos del Caribe, fusionando su estilo urbano con la cultura que lo vio crecer, por lo que la fotografía reveladora y el estreno de este álbum sigue marcando tendencia, y aumenta la expectativa sobre la calidad musical de este lanzamiento.

