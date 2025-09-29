Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Vanessa Pulgarín reaccionó: esta fue su respuesta minutos después de ganar Miss Universe Colombia

La antioqueña Vanessa Pulgarín no guardó silencio tras ser coronada como la nueva Miss Universe Colombia 2025.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín reaccionó: esta fue su respuesta minutos después de ganar Miss Universe Colombia | Foto del Canal RCN.

Vanessa Pulgarín fue elegida como la nueva Miss Universe Colombia. La representante de Antioquia, ganó el reality del Canal RCN conducido por Claudia Bahamón.

La reina de este 2025 para ir a Tailandia a representar a Colombia en Miss Universo estaba entre Vanessa Pulgarín (Miss Antioquia) y Gloria Mutis (Miss Santander). Aunque ambas estaban preparadas y mostraron proyección internacional, Pulgarín fue elegida como la sucesora de todos los colombianos ante el mundo.

Artículos relacionados

¿Cómo se sintió Vanessa Pulgarín tan pronto ganó Miss Universe Colombia?

Las primeras impresiones cuentan y por eso la ahora Miss Universe Colombia expresó lo que sintió, tan pronto recibió la corona, a los minutos de convertirse en reina de belleza.

Pese a las críticas o cualquier otra situación que se pudiera desarrollar, Pulgarín respondió que lo logró y eso la hizo sentir muy feliz.

"Estuve muy nerviosa en los minutos finales, estuve muy tranquila durante todo el evento, pero al final se sintió tensión... Era un anhelo de mi corazón, le pedí mucho a Dios que tomara la mejor decisión", reveló la nueva Miss Universe Colombia.

Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín irá a Miss Universo en Tailandia | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Qué respondió Vanessa Pulgarín a quienes la apoyan y critican?

Pulgarín remarcó que su elección como soberana de los colombianos "fue la mejor decisión de Dios", siendo esto una respuesta tanto para quienes la apoyaron como quienes no.

 

Los reinados son importantes en el país, de modo que se busca la representación sea efectiva a nivel global.

En ese orden de ideas, Vanessa Pulgarín es consciente de que en noviembre se viene Miss Universe, en Tailandia, razón por la que se preparará.

"Estoy dispuesta en dedicarle todo mi tiempo a este sueño, a esta meta, y por qué no hacer un papel increíble en Miss Universe", sentenció la ganadora del reality.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la coronación de Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia?

Tras las repuestas de Vanessa, los internautas felicitaron a la nueva Miss Universe Colombia por su triunfo, aun cuando la competencia no estuvo para nada fácil porque primero se presentó el reality para demostrar cada talento de las candidatas.

A continuación, el momento de la coronación de Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia 2025:

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Esto estudió la nueva la nueva Miss Universe 2025, Vanessa Pulgarín Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín: Quién es, qué estudió, cuánto mide y más de la Miss Universe Colombia 2025

Vanessa Pulgarín es la nueva Miss Universe Colombia 2025 y llevará la banda nacional al certamen en Tailandia.

La Casa de los Famosos Colombia La casa de los famosos

El Jefe sacudió al público con su primer aviso sobre La Casa de los Famosos Colombia 3, ¿qué dicen?

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se asoma y el público no para de reaccionar.

Vanessa Pulgarín Miss Universe Colombia

Los memes y las reacciones que dejó la coronación de Vanessa Pulgarín como Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín es Miss Universe Colombia 2025, así que se generó una ola de opiniones y creaciones en las redes sociales.

Lo más superlike

Westcol y Yina Yina Calderón

Viralizan foto de Westcol y Yina Calderón demasiado junticos previo a su stream

Una foto de Westcol y Yina Calderón muy cercanos antes de su stream se volvió viral en redes sociales en las últimas horas.

Jennifer López y Ben Affleck divorcio Jennifer López

Jennifer López confesó que divorciarse de Ben Affleck fue “lo mejor que me ha pasado en la vida”

Yuridia aclara polémica sobre la nueva versión de la canción “Qué Agonía” sin Ángela Aguilar Ángela Aguilar

¿Por qué Yuridia lanzó nueva versión de “Qué Agonía” sin Ángela Aguilar? La cantante aclara todo

¿Quién es el reconocido golfista que despidió a su pareja? Talento internacional

¿Quién es el famoso golfista al que se le murió su esposa a los 28 años?

Comidas saludables para mejorar el sueño Salud

Cómo dormir mejor: alimentos que ayudan a conciliar un sueño reparador