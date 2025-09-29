Vanessa Pulgarín reaccionó: esta fue su respuesta minutos después de ganar Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín fue elegida como la nueva Miss Universe Colombia. La representante de Antioquia, ganó el reality del Canal RCN conducido por Claudia Bahamón.

La reina de este 2025 para ir a Tailandia a representar a Colombia en Miss Universo estaba entre Vanessa Pulgarín (Miss Antioquia) y Gloria Mutis (Miss Santander). Aunque ambas estaban preparadas y mostraron proyección internacional, Pulgarín fue elegida como la sucesora de todos los colombianos ante el mundo.

Artículos relacionados Talento nacional Revelan cómo es la vivienda relacionada a la muerte de B-King en México | VIDEO

¿Cómo se sintió Vanessa Pulgarín tan pronto ganó Miss Universe Colombia?

Las primeras impresiones cuentan y por eso la ahora Miss Universe Colombia expresó lo que sintió, tan pronto recibió la corona, a los minutos de convertirse en reina de belleza.

Pese a las críticas o cualquier otra situación que se pudiera desarrollar, Pulgarín respondió que lo logró y eso la hizo sentir muy feliz.

"Estuve muy nerviosa en los minutos finales, estuve muy tranquila durante todo el evento, pero al final se sintió tensión... Era un anhelo de mi corazón, le pedí mucho a Dios que tomara la mejor decisión", reveló la nueva Miss Universe Colombia.

Vanessa Pulgarín irá a Miss Universo en Tailandia | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Talento nacional ¿B-King predecía su muerte? Esto le pidió el cantante a su mamá antes de su muerte

¿Qué respondió Vanessa Pulgarín a quienes la apoyan y critican?

Pulgarín remarcó que su elección como soberana de los colombianos "fue la mejor decisión de Dios", siendo esto una respuesta tanto para quienes la apoyaron como quienes no.

Los reinados son importantes en el país, de modo que se busca la representación sea efectiva a nivel global.

En ese orden de ideas, Vanessa Pulgarín es consciente de que en noviembre se viene Miss Universe, en Tailandia, razón por la que se preparará.

"Estoy dispuesta en dedicarle todo mi tiempo a este sueño, a esta meta, y por qué no hacer un papel increíble en Miss Universe", sentenció la ganadora del reality.

Artículos relacionados La casa de los famosos El Jefe adelantó lo que se viene con los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 3

¿Cómo fue la coronación de Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia?

Tras las repuestas de Vanessa, los internautas felicitaron a la nueva Miss Universe Colombia por su triunfo, aun cuando la competencia no estuvo para nada fácil porque primero se presentó el reality para demostrar cada talento de las candidatas.

A continuación, el momento de la coronación de Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia 2025: