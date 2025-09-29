Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Viralizan foto de Westcol y Yina Calderón demasiado junticos previo a su stream

Una foto de Westcol y Yina Calderón muy cercanos antes de su stream se volvió viral en redes sociales en las últimas horas.

Ingrid Jaramillo Rojas
Westcol y Yina
¿Qué pasa entre Westcol y Yina? Foto de ellos demasiado junticos se vuelve viral. (Foto Canal RCN).

Los nombres de Yina Calderón y Westcol siguen siendo tendencia en redes sociales, esta vez por su más reciente stream, donde el creador de contenido mostró constante rechazo hacia la polémica influenciadora. A pesar de esto, una fotografía en la que aparecen muy junticos antes del stream se ha vuelto viral.

¿Qué temas se tocaron en el stream de Westcol y Yina Calderón?

El pasado sábado 27 de septiembre Yina Calderón y Westcol se reunieron por primera vez en la casa del streamer en Medellín para llevar a cabo un en vivo en el que hablaron de diversos temas de interés para su audiencia.

Yina Calderón y Westcol
Yina Calderón es rechazada por Westcol/Canal RCN

A lo largo de su conversación, Westcol mostró constante rechazo a los repetidos acercamientos de Yina Calderón en donde en diversas ocasiones intentó abrazarlo y hasta darle un pico en la mejilla que fue rápidamente esquivado por el joven.

Así mismo, Calderón le expresó al creador de contenido que ambos harían una buena pareja debido a que tenían muchas cosas en común, algo con lo que él no estuvo de acuerdo. Incluso en un punto de la noche, Westcol le expresó que sentía “fastidio” cada vez que escuchaba su nombre, pues lo relacionaba con temas negativos como el chisme.

¿Westcol y Yina Calderón más que amigos? Foto previa al stream genera debate

Ahora bien, en redes sociales comenzó a circular una imagen en la que se les ve a ambas personalidades del mundo digital muy junticos antes de que se llevara a cabo el stream en el que Westcol mostró constante rechazo hacia Calderón.

Yina Calderón se declaró en vivo a Westcol, pero él no la correspondió
El incómodo momento en que Yina Calderón se le declaró a Westcol en plena transmisión. (Foto Canal RCN).

En esta imagen se observa a Yina Calderón y Westcol posando juntos en lo que parece ser un balcón con un paisaje panorámico de Medellín. En esta, la influenciadora está abrazando al streamer con el brazo alrededor de su cintura y apoyando su cuerpo contra él, mientras que este tiene un brazo alrededor de ella.

Sin embargo, la fotografía en realidad se trata de un montaje creado con la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), desmintiendo que este supuesto encuentro fuera real.

