Marcela Reyes reapareció tras muerte de B-King: "Estoy de regreso"

La empresaria Marcela Reyes apareció nuevamente en sus redes sociales luego del lamentable fallecimiento de su expareja, el cantante B-King, a quien le quitaron la vida tras viajar a México.

¿Qué dijo Marcela Reyes tras reaparecer?

La creadora de contenido se mostró a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, donde se pronunció ante los fanáticos que tanto la han apoyado en este proceso tan difícil para ella.

Contó que estuvo revisando los mensajes directos que muchos de sus seguidores le dejaron y confesó lo amada que sintió con tantas palabras llenas de cariño y apoyo en un momento tan doloroso para ella.

"Estoy de regreso con toda la energía, volví para hacer lo que mejor sé hacer que es trabajar. Ustedes saben que eso es lo que me apasiona, aparte de que tengo una cola gigante de gente que depende de mí entonces acá parada firme, lista para que sigamos creciendo juntos y viviendo mil experiencias", expresó.

Asimismo, indicó que la vida se trata de vivir y seguir haciéndolo, por lo que seguirá adelante pese a las adversidades que se le presentan.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras las declaraciones de Marcela Reyes?

Luego de la publicación de Marcela Reyes varios fanáticos se mostraron reiterándole todo su amor y llenándola de consejos sobre cómo enfrentar esta etapa en su vida.

Cabe destacar que, la empresaria estuvo alejada de las redes sociales especialmente por los fuertes señalamientos que recibió tras la muerte del artista, pero ella se pronunció al respecto detallando que se ponía en disposición de las autoridades para esclarecer los hechos, pues ella no iba a cargar con responsabilidades que no le correspondían.

De igual manera, destacó que siempre lo recordará de la mejor manera, pues los siete años que estuvieron juntos vivieron gratos momentos.

Por ahora, Marcela Reyes se encuentra retomando sus labores como empresaria, Dj y madre de familia, dando a conocer que seguirá entreteniendo a sus millones de seguidores como los tenía acostumbrados con su estilo de vida.