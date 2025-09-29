Shakira reaccionó al anuncio de Bad Bunny tras su elección para el Super Bowl 2026

El puertorriqueño, Bad Bunny confirmó que será el encargado del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, uno de los escenarios más importantes de la música y el deporte a nivel mundial.

¿Qué dijo Shakira sobre Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales con una fotografía en la que se le ve sentado sobre un poste de gol, acompañada de un mensaje en el que expresó orgullo por representar su cultura en el evento.

El intérprete de ‘Nuevayol’ destacó que su logro era resultado del camino abierto por artistas previos y lo describió como un triunfo para la comunidad latina.

“Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia”, escribió el puertorriqueño, antes de invitar a celebrar lo que considera un momento histórico.

Tras el anuncio, varias figuras de la industria musical reaccionaron con mensajes de apoyo.

Shakira, quien compartió escenario con Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl 2020, replicó el video de la confirmación y expresó:

“Bienvenido de nuevo al escenario del Super Bowl! Aquí va mi gente latina!”.

¿Cómo felicitó Jennifer López a Bad Bunny por el Super Bowl 2026?

Otra de las personalidades que también reaccionó al anuncio fue Jennifer López y lo hizo con una fotografía junto a Bad Bunny, recordando el momento en que ambos compartieron escenario en el show de 2020.

“Ahora te toca a ti !!!!! bori gang lets gooooo @sanbenito”, escribió la cantante, acompañando el mensaje con la bandera de Puerto Rico.

La artista del Bronx destacó así la relevancia de ver nuevamente a un compatriota en el escenario del Super Bowl, reforzando el sentimiento de orgullo entre los fanáticos de la cultura latina.

Otros artistas como Bruno Mars también se unieron a la celebración, reconociendo el logro de Benito en un evento que ha marcado la historia de la música en vivo.

El 8 de febrero en el Levi’s Stadium, Bad Bunny hará historia en el Super Bowl como el primer puertorriqueño en liderar en solitario el show de medio tiempo.

La NFL, Apple Music y Roc Nation confirmaron su presentación ante más de 100 millones de espectadores globales.