Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Shakira reaccionó al anuncio de Bad Bunny tras su elección para el Super Bowl 2026

Shakira celebró el anuncio de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 y destacó el orgullo de ver brillar a su gente latina.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Shakira felicitó a Bad Bunny por lo del Super Bowl 2026
Shakira envió emotivo mensaje a Bad Bunny tras su selección para el Super Bowl 2026’ (Fotos: AFP)

El puertorriqueño, Bad Bunny confirmó que será el encargado del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, uno de los escenarios más importantes de la música y el deporte a nivel mundial.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Shakira sobre Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales con una fotografía en la que se le ve sentado sobre un poste de gol, acompañada de un mensaje en el que expresó orgullo por representar su cultura en el evento.

El intérprete de ‘Nuevayol’ destacó que su logro era resultado del camino abierto por artistas previos y lo describió como un triunfo para la comunidad latina.

“Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia”, escribió el puertorriqueño, antes de invitar a celebrar lo que considera un momento histórico.

Artículos relacionados

Tras el anuncio, varias figuras de la industria musical reaccionaron con mensajes de apoyo.

Shakira, quien compartió escenario con Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl 2020, replicó el video de la confirmación y expresó:

“Bienvenido de nuevo al escenario del Super Bowl! Aquí va mi gente latina!”.

¿Cómo felicitó Jennifer López a Bad Bunny por el Super Bowl 2026?

Otra de las personalidades que también reaccionó al anuncio fue Jennifer López y lo hizo con una fotografía junto a Bad Bunny, recordando el momento en que ambos compartieron escenario en el show de 2020.

Artículos relacionados

“Ahora te toca a ti !!!!! bori gang lets gooooo @sanbenito”, escribió la cantante, acompañando el mensaje con la bandera de Puerto Rico.

La artista del Bronx destacó así la relevancia de ver nuevamente a un compatriota en el escenario del Super Bowl, reforzando el sentimiento de orgullo entre los fanáticos de la cultura latina.

Otros artistas como Bruno Mars también se unieron a la celebración, reconociendo el logro de Benito en un evento que ha marcado la historia de la música en vivo.

El 8 de febrero en el Levi’s Stadium, Bad Bunny hará historia en el Super Bowl como el primer puertorriqueño en liderar en solitario el show de medio tiempo.

La NFL, Apple Music y Roc Nation confirmaron su presentación ante más de 100 millones de espectadores globales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

J.K. Rowling, autora de Harry Potter se pronuncia tras polémica con Emma Watson Talento internacional

J.K. Rowling, autora de Harry Potter, se pronuncia tras polémica con Emma Watson: “Ignorante”

J.K. Rowling y Emma Watson vuelven al centro de la polémica tras un nuevo cruce por declaraciones en redes.

Así lucía Vanessa Pulgarín años atrás Miss Universe Colombia

Así lucía Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia 2025, antes de ser famosa, ¿irreconocible?

Salieron a la luz imágenes y videos de cómo lucía Vanessa Pulgarín, la nueva Miss Universe Colombia 2025, años atrás al natural.

Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano, enterneció con su hijo celebrando dos meses

Juan David Tejada demostró el cariño que le tiene a su bebé, aunque ya no está al lado de Aida Victoria Merlano.

Lo más superlike

El cambio en el rostro de Giovanny Ayala desató una ola de comentarios en redes Giovanny Ayala

Así reaccionó Giovanni Ayala al reencontrarse con su hijo en pleno concierto

En Música Popular al Parque 2025, Giovanni Ayala sorprendió al reencontrarse con su hijo Miguel tras tres años de ausencia.

La Liendra Pareidolia La Liendra

¿Qué es la pareidolia, la condición que padece la Liendra?

Falleció reconocido actor quien dejó un importante legado a nivel internacional. Talento internacional

¡Adiós a un gran actor! El mundo artístico despide a una de sus figuras más reconocidas

Esto estudió la nueva la nueva Miss Universe 2025, Vanessa Pulgarín Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín: Quién es, qué estudió, cuánto mide y más de la Miss Universe Colombia 2025

Yuridia aclara polémica sobre la nueva versión de la canción “Qué Agonía” sin Ángela Aguilar Ángela Aguilar

¿Por qué Yuridia lanzó nueva versión de “Qué Agonía” sin Ángela Aguilar? La cantante aclara todo