Nicolás Montero se pronunció tras su reciente eliminación de MasterChef: ¿qué confesó?

Durante el capítulo 79 de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN, los internautas se sorprendieron con el reto de eliminación que se llevó a cabo en la cocina más famosa del país.

Sin duda, el jurado conformado por: Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, tomaron la decisión de que el reciente eliminado fuera el actor Nicolás Montero al tener algunos errores en la preparación de su menú.

¿Qué curiosidades reveló Nicolás Montero en Buen Día, Colombia?

Este lunes 29 de septiembre, el reconocido actor Nicolás Montero fue uno de los especiales invitados al programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’, en el que reveló varios acontecimientos de su participación en la cocina de MasterChef Celebrity.

¿Cómo fue el paso de Nicolás Montero en MasterChef? | Foto: Canal RCN

Además, el intérprete confesó algunas de las curiosidades que poco ha compartido de su vida personal, según lo reveló con el programa, las cuales son las siguientes:

“Solo me gustan las puntas de los cruasanes”, “Detesto la leche tibia”, “Me encantan los caleidoscopios”, añadió Nicolás Montero.

Desde luego, el actor abrió de manera emotiva su corazón con los televidentes al contar varios acontecimientos de su vida personal, pues enfatizó que está sumamente orgulloso de poder adquirir un valioso aprendizaje durante la competencia donde demostró su disciplina y todos los consejos recibidos por parte del jurado y sus compañeros.

¿Por qué razón Nicolás Montero fue eliminado de MasterChef Celebrity?

Recordemos que durante los participantes que se enfrentaron durante el reto pasado de eliminación fueron : Carolina Sabino, Pichingo, David Sanín, Raúl Ocampo y Nicolás Montero.

¿Por qué razón fue eliminado Nicolás Montero de MasterChef? | Foto: Canal RCN

Con base en esto, cada uno de los participantes tuvo que realizar un menú de alta cocina en el que utilizaron no solo su creatividad, sino que también el aprendizaje adquirido a lo largo de la competencia.

Sin embargo, Nicolás no logró cautivar al jurado al elaborar un platillo colombiano llamado: ‘Calentado’ en el que a pesar de tener un buen sabor, no logró cumplir con todas las expectativas del jurado tras su deliberación.

A pesar de esta situación, Nicolás demostró un profundo agradecimiento por todo lo que realizó durante la competencia. Así también, resaltó el incondicional apoyo que recibió por parte de sus seguidores durante su paso por MasterChef.