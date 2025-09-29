Reconocido actor colombiano causa preocupación con su grave estado de salud: ¿quién es?

En las últimas horas, uno de los actores y comediantes más destacados del país ha generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales por parte de los internautas al revelar que está atravesando por un complicado estado de salud.

¿Quién es el actor que está en graves condiciones de salud?

Hace unos días, el nombre del actor Jonny Alexander Pardo Rey , se ha convertido en tendencia al compartir un video en sus redes sociales en el que causó gran preocupación por parte de sus seguidores.

Él es el famoso actor colombiano que está hospitalizado. | Foto: Freepik

El video compartido Jonny Alexander a través de sus redes sociales, causó una gran preocupación, pues expresó que ha estado atravesando por graves condiciones con respecto a su estado de salud y expresó las siguientes palabras:

“Les habla Jonny Alexander Pardo, actor colombiano. Hoy no estoy interpretando ningún papel. Estoy siguiendo este camino del carrusel de la mu#t3 en el que nos llevan las EPS. Hace cuatro días estoy aquí hospitalizado en un centro policlínico en la ciudad de Bogotá”, añadió el actor.

Durante sus palabras, el actor expresó que atravesó días complicados, pues no se sintió cómodo con las respectivas atenciones que le brindó el centro médico. Así también, causó angustia por parte de sus seguidores al ver que está atravesando por un complicado momento de salud.

¿Por qué razón el actor presentó su enojo con la atención del centro médico?

Cabe destacar que el actor enfatizó que se ha enfrentado a varios días difíciles a causa de las malas atenciones que le ha brindado el centro médico, pues no quiere que otras personas sigan atravesando por esta situación:

¿Por qué razón el actor presentó inconvenientes con el centro de salud? | Foto: Freepik

“La EPS no ha querido autorizar exámenes, ni traslados porque este centro no tiene convenio. Entonces estoy dependiendo de la negligencia de este lugar. Agradezco que compartan este video para evitar esto”, detalló Jonny.

Por el momento, el actor no se ha pronunciado, pero sus seguidores están a la espera de su estado de salud para que tenga una mejoría con respecto a su estado de salud y pueda seguir con cada uno de sus proyectos profesionales tanto en la comedia como en la actuación al demostrar su gran habilidad en el campo artístico.