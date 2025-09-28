¿Quién es el famoso golfista al que se le murió su esposa a los 28 años?

La muerte de Makena White, joven canadiense de 28 años que había conquistado a miles de seguidores con su contenido en redes sociales, fue confirmada a comienzos de la semana mediante un comunicado en sus propias redes sociales.

El mensaje fue escrito por una de sus mejores amigas, quien acompañó la noticia con una fotografía y un texto lleno de emotividad.

“Con el corazón más pesado comparto que Makena falleció a principios de esta semana”, escribió la allegada, lo que generó una oleada de reacciones de seguidores y figuras del entretenimiento. En pocas horas, la publicación se llenó de mensajes de condolencias que reflejaban la huella que White había dejado en la comunidad digital.

Makena no solo se dedicaba al mundo del contenido en línea; también contaba con una formación académica destacada. Era graduada en comunicaciones e ingeniería de software en la Universidad McMaster, donde fue reconocida por su talento y disciplina.

Makena White nació en Canadá y desde 2021 mantenía una relación con Jake Knapp, golfista profesional que actualmente compite en el PGA Tour y ocupa el puesto 80 del ranking mundial.

Jake Knapp es un golfista profesional estadounidense, para diciembre de 2024, Knapp y Patty Tavatanakit ganaron el segundo Grant Thornton Invitational, un evento de parejas que cuenta con 16 equipos formados por jugadoras líderes del PGA Tour y el LPGA Tour.

Aunque la pareja era reservada en cuanto a su vida privada, en redes sociales compartían algunos momentos importantes de su relación, reflejando una conexión que sus seguidores admiraban.

El vínculo entre ambos se caracterizaba por la discreción. A pesar de ello, diversas publicaciones mostraban viajes, logros y recuerdos compartidos que ahora se han convertido en parte de la memoria colectiva de quienes seguían su historia.

La influencia de Makena en la vida de Knapp era evidente para su círculo cercano, ya que lo acompañaba en torneos y entrenamientos, representando un apoyo fundamental en su carrera deportiva.

¿Por qué murió Makena White?

Hasta el momento, no existe un informe oficial sobre las causas del fallecimiento. Algunos portales de entretenimiento mencionan posibles complicaciones cardíacas, pero estas versiones no han sido confirmadas por la familia ni por voceros cercanos.

La noticia ha generado una mezcla de tristeza y desconcierto, dado que se trataba de una mujer joven, activa y con una carrera en crecimiento en el mundo digital. La falta de información oficial mantiene a sus seguidores a la espera de mayor claridad.