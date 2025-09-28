Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Muere acróbata de circo de 27 años, Marina Barceló, tras caer del trapecio en pleno show

Decenas de niños presenciaron el lamentable accidente en el que perdió la vida una trapecista de 27 años.

María Alejandra Soto
Trapecista de 27 años pierde la vida tras caerse en pleno show frente al público.
Trapecista de 27 años pierde la vida tras caerse en pleno show.

Marina Barceló, de 27 años, era una acróbata de circo española oriunda de Mallorca. La mujer perdió la vida al caerse del trapecio en pleno show en Alemania con su circo, una función que estaban presenciando centenares de personas, incluyendo muchos niños.

¿Desde qué altura se cayó la trapecista española que perdió la vida?

El hecho se dio este sábado 27 de septiembre y, según han confirmado las autoridades alemanas que atendieron el hecho lo más pronto posible, la joven cayó desde una altura de cinco metros, dejando afectados a muchos asistentes, quienes salieron de la carpa lo más pronto que pudieron y con gestos de dolor.

El vocero de la policía alemana, Stefan Heiduck, explicó que no solo tuvieron que atender a la joven artista, sino también a los espectadores que se vieron afectados al presenciar el accidente, habilitando un dispositivo de apoyo psicológico y una línea especial para escuchar a los testigos.

“Sobre todo en el caso de los niños, es importante ayudarlos antes de que se genere un trauma" explicó el policía.

¿Cómo han reaccionado los colegas y compañeros de Marina B., la acróbata que murió?

El circo al que hacía parte Marina había inaugurado sus funciones en Alemania apenas el viernes 26 de septiembre y ya está analizando la posibilidad de desmontarse ante el trágico suceso.

Además, muchos colegas de la trapecista han lamentado el hecho y se han mostrado afectados porque no recuerdan un suceso fatal, pues en el circo puede haber accidentes, pero nunca uno que les haya costado la vida.

Por su parte, el alcalde de Bautzen, la ciudad en la que se presentó el hecho, Karsten Vogt, le envió el pésame a los familiares de la acróbata y a los testigos afectados psicológicamente.

En su cuenta de Instagram con más de 1.300 seguidores, la trapecista solía publicar fotos y videos de sus shows y las figuras que hacía con su cuerpo. Varios internautas han aprovechado estas publicaciones para enviar el sentido pésame y desearle un descanso en paz.

Además, a la joven española le gustaba compartir postales de otras actividades que hacía en su vida personal como viajar, bucear y conocer nuevos lugares.

