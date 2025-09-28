Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así se vivió la celebración de cumpleaños de Valeria Aguilar, exparticipante de MasterChef Celebrity

Se conocen las imágenes de una celebración muy especial para Valeria Aguilar en Medellín.

María Alejandra Soto
Valeria Aguilar de MasterChef Celebrity celebra su cumpleaños junto a sus seres queridos como Valentina Taguado.
Valeria Aguilar de MasterChef Celebrity celebra su cumpleaños junto a sus seres queridos.

En su cuenta oficial de Instagram con más de 1 millón y medio de seguidores, la reconocida y bella creadora de contenido digital y locutora colombiana Valentina Taguado reveló las imágenes de lo que fue la celebración de cumpleaños de una de sus mejores amigas, la comediante Valeria Aguilar.

¿Dónde celebraron el cumpleaños de Valeria Aguilar, exparticipante de MasterChef Celebrity?

Por lo que se ve en el post, el festejo se dio en un bar típico antioqueño en el que la música, la comida y las bebidas son las protagonistas. Además, parece que le enviaron mariachis a Valeria, pues la primera foto de la publicación es de ella con Valentina enviándose un beso mutuo al aire mientras usan los sombreros de ese tipo de agrupaciones.

Más adelante, Valentina compartió una postal a blanco y negro de Valeria sosteniendo una tarjeta que le entregaron con una frase jocosa, pero especial, que seguramente tiene referencias que solo la humorista entiende.

“Para la mongola más hermosa del mundo, aba, aba, aba, aba. Cuando naciste, sabía que eras especial” se lee.

"Mi princesa": Valentina Taguado celebra el cumpleaños de Valeria Aguilar y le dedica unas tiernas palabras.
Valentina Taguado celebra el cumpleaños de Valeria Aguilar y le dedica unas tiernas palabras.

¿Cómo disfrutó Valeria Aguilar de su festejo?

En el carrusel también hay un video de Aguilar sosteniendo una especie de postre en sus manos mientras canta a grito herido el coro del tema ‘Esta vida’ de Jorge Celedón, coro que, de hecho, Valentina usa como descripción de su publicación.

Por supuesto, no hizo falta la selfie con algunos invitados en la mesa y en esa imagen se puede ver el whisky que estaban tomando y los nachos que se estaban comiendo.

Además, hay una tierna postal de las dos famosas amigas abrazándose y sonriendo a la cámara, así como un meme de Spiderman en cama que da a entender que Valentina podría tener, en este momento, guayabo por la celebración.

En los comentarios del post, los internautas aprovecharon para desearle un feliz cumpleaños a Valeria y también expresaron lo mucho que les gusta esa dupla de las dos famosas como amigas que se quieren y se apoyan mutuamente.

Recordemos que esta amistad de Valentina y Valeria nació en las cocinas de MasterChef Celebrity y que, aunque Aguilar ya fue eliminada de la temporada, las dos continuaron con su amistad fuera del reality e incluso creando proyectos profesionales juntas.

Raúl Ocampo, Valeria Aguilar
Valeria Aguilar confesó que le gusta Raúl Ocampo | Foto del Canal RCN.
