Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿WestCol volvería a tener una relación con Aida Victoria Merlano? Esto contestó

Le preguntaron directamente a WestCol sobre Aida Victoria Merlano y no se salvó de responder lo que siente.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Aida Victoria Merlano
¿WestCol volvería a tener una relación con Aida Victoria Merlano? | Foto del Canal RCN.

El streamer Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido en los escenarios digitales como WestCol, ha sido mencionado tras conocerse que Aida Victoria Merlano terminó su relación con Juan David Tejada.

El motivo por el que WestCol se incluye en la ruptura se debe a que fue novio de la influencer costeña.

Artículos relacionados

Sin embargo, aunque ya pasó el tiempo y Aida tuvo un hijo con Juan David, es el momento en el que WestCol a veces la menciona y no se salvó de hacerlo en la más reciente transmisión en vivo que realizó junto a Yina Calderón.

¿WestCol volvería con Aida Victoria Merlano?

Yina Calderón le preguntó sin filtros a WestCol sobre la posibilidad de que vuelva a ser el novio de Aida Victoria Merlano, con hijo y todo incluido.

Entonces, la reacción del streamer generó interés en las redes sociales y una que otra sonrisa. Inclusive, Calderón brindó porque Merlano se separó y ahí se incluyó WestCol.

"No, no puede desearle el mal a una mujer así", indicó WestCol.

A renglón seguido, Calderón le preguntó directamente al antioqueño si volvería con la creadora de contenido costeña.

Artículos relacionados

Ante la interrogante, el streamer no confirmó, pero tampoco negó la posibilidad; lo único que expresó fue que para él Aida Victoria Merlano es una buena mujer.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de WestCol y Aida Victoria Merlano?

Los seguidores e internautas no se quedaron atrás y reaccionaron a la actitud de WestCol cuando le cuestionaron sobre si volvería a ser el compañero sentimental de Aida Victoria Merlano; varios concordaron en que el también influencer nunca dijo no y eso dice mucho.

Asimismo, se pueden leer comentarios como: "Él aguantándose las ganas de decir que sí", "Yina es tan directa", "Yina le preguntó lo que todos queríamos", "Si ellos vuelven, yo los defiendo", entre muchos más.

Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano fue novia de WestCol | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

WestCol y Aida Victoria Merlano terminaron su relación por lo que sería una infidelidad por parte del streamer y aunque el tiempo pasó, es el momento en el que el antioqueño siempre ha enaltecido a la costeña.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El productor musical Benny Blanco revela, en su Instagram, nuevas fotos de su boda con Selena Gomez. Selena Gómez

Las nuevas fotos que Benny Blanco compartió de su matrimonio con Selena Gómez

El productor musical compartió nuevas e interesantes postales de su unión con la artista mundial Selena Gómez: “Me casé con una princesa Disney de la vida real”.

Greeicy Rendón encanta con icónico lanzamiento ceremonial en el Fenway Park de Boston. Greeicy

Greeicy conquista el Fenway Park de Boston, haciendo primer lanzamiento en juego de los Red Sox

La cantante caleña Greeicy Rendón fue invitada para hacer el icónico primer lanzamiento ceremonial en un juego de beisbol en Estados Unidos.

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón estalla contra WestCol por decir que Andrea Valdiri es una "eminencia"

Yina Calderón no soportó que WestCol defendiera a Andrea Valdiri y no se controló en vivo.

Lo más superlike

Miss Universe Colombia, el reality Miss Universe Colombia

Así será la GRAN FINAL de Miss Universe Colombia, el reality, en Canal RCN

Todo está listo para la GRAN FINAL de Miss Universe Colombia, el reality, y conocer a la mujer que se llevará la corona.

Trapecista de 27 años pierde la vida tras caerse en pleno show frente al público. Viral

Muere acróbata de circo de 27 años, Marina Barceló, tras caer del trapecio en pleno show

Vive Claro sufre desmanes por parte de fans tras cancelación de concierto de Kendrick Lamar este 27 de septiembre y quedan registrados en video. Viral

Así quedó el Vive Claro tras indignación de fans por la cancelación del concierto de Kendrick Lamar

Comidas saludables para mejorar el sueño Salud

Cómo dormir mejor: alimentos que ayudan a conciliar un sueño reparador

Christian Nodal pone pausa al concierto tras escuchar ‘Cazzu, Cazzu’ Christian Nodal

Christian Nodal detuvo concierto tras gritos de ‘Cazzu’ y defendió a Ángela Aguilar ¡VIDEO!