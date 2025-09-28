¿WestCol volvería a tener una relación con Aida Victoria Merlano? Esto contestó

El streamer Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido en los escenarios digitales como WestCol, ha sido mencionado tras conocerse que Aida Victoria Merlano terminó su relación con Juan David Tejada.

El motivo por el que WestCol se incluye en la ruptura se debe a que fue novio de la influencer costeña.

Sin embargo, aunque ya pasó el tiempo y Aida tuvo un hijo con Juan David, es el momento en el que WestCol a veces la menciona y no se salvó de hacerlo en la más reciente transmisión en vivo que realizó junto a Yina Calderón.

¿WestCol volvería con Aida Victoria Merlano?

Yina Calderón le preguntó sin filtros a WestCol sobre la posibilidad de que vuelva a ser el novio de Aida Victoria Merlano, con hijo y todo incluido.

Entonces, la reacción del streamer generó interés en las redes sociales y una que otra sonrisa. Inclusive, Calderón brindó porque Merlano se separó y ahí se incluyó WestCol.

"No, no puede desearle el mal a una mujer así", indicó WestCol.

A renglón seguido, Calderón le preguntó directamente al antioqueño si volvería con la creadora de contenido costeña.

Ante la interrogante, el streamer no confirmó, pero tampoco negó la posibilidad; lo único que expresó fue que para él Aida Victoria Merlano es una buena mujer.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de WestCol y Aida Victoria Merlano?

Los seguidores e internautas no se quedaron atrás y reaccionaron a la actitud de WestCol cuando le cuestionaron sobre si volvería a ser el compañero sentimental de Aida Victoria Merlano; varios concordaron en que el también influencer nunca dijo no y eso dice mucho.

Asimismo, se pueden leer comentarios como: "Él aguantándose las ganas de decir que sí", "Yina es tan directa", "Yina le preguntó lo que todos queríamos", "Si ellos vuelven, yo los defiendo", entre muchos más.

Aida Victoria Merlano fue novia de WestCol | Foto del Canal RCN.

WestCol y Aida Victoria Merlano terminaron su relación por lo que sería una infidelidad por parte del streamer y aunque el tiempo pasó, es el momento en el que el antioqueño siempre ha enaltecido a la costeña.