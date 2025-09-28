Yina Calderón estalla contra WestCol por decir que Andrea Valdiri es una "eminencia"

En la más reciente transmisión en vivo de Yina Calderón con WestCol, la empresaria de fajas no soportó que el streamer defendiera a la bailarina barranquillera Andrea Valdiri.

WestCol y Yina Calderón se encontraron para hablar sobre el evento de boxeo en el que la empresaria se enfrentará contra Valdiri.

¿Por qué Yina Calderón se molestó con WestCol y arremetió contra Andrea Valdiri?

En un momento de la transmisión, el streamer antioqueño expresó que para él Andrea Valdiri es una "inminencia" y eso sacó de las casillas a Yina Calderón.

Yina no estuvo de acuerdo con la opinión de WestCol, ya que indicó que ella es mejor que Valdiri; de hecho, remarcó que se irá a República Dominicana a participar en un reality y, además, llegará a una casa.

"Para mí Valdiri es una inminencia en Colombia", sentenció WestCol.

Enseguida, Calderón refutó que ser inminencia no se mide por medio de los seguidores que una persona tenga en redes sociales. Sin embargo, el streamer justificó que todos conocen a Andrea Valdiri.

Yina Calderón no soportó comentario de WestCol

Y eso que hubo más, ya que la empresaria de fajas señaló que ella es "mil veces" más famosa que la bailarina barranquillera.

"Yo le estoy haciendo un favor a Valdiri con pelear con ella, y admirándola y respetándola, pero en este momento para la casa de y para Telemundo se va Yina Calderón y no se va Valdiri", finiquitó Yina Calderón.

¿Cómo quedó Yina Calderón tras la transmisión en vivo con WestCol?

Yina Calderón no quedó contenta con la transmisión en vivo junto a WestCol. Tras terminarse el encuentro, la polémica influencer apareció en sus redes sociales y dio a entender que no le gustó la inclinación del streamer por Andrea Valdiri.

Andrea Valdiri no quiere a Yina Calderón

Cabe decir que Yina y WestCol han tenido altercados del pasado, solo que se reunieron por temas laborales. No se sabe si, al fin de cuentas, Yina boxeará contra Valdiri, aunque el evento está previsto para el próximo 18 de octubre.

En resumen, algunos dicen que la empresaria de fajas renunciará al enfrentamiento y otros comentan que solo es un método para llamar la atención en las redes sociales.