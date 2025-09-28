Las nuevas fotos que Benny Blanco compartió de su matrimonio con Selena Gómez

Este sábado 27 de septiembre la reconocida y talentosa cantante estadounidense Selena Gomez y el productor musical Benny Blanco se dieron el “sí” en el altar para sellar su unión en lo que fue una ceremonia privada en el resort El Encanto, situado en Santa Bárbara, California; un recinto que fue alquilado en su totalidad por la cantante para estar en completa privacidad con sus invitados.

Las redes sociales también han hablado de algunos invitados que se vieron en la ceremonia como Taylor Swift, quien es mejor amiga de Gomez, y los actores Steve Martin y Paul Rudd.

Ahora bien, apenas se terminó la celebración de esta unión, Selena hizo una publicación, en su cuenta oficial de Instagram con más de 410 millones de seguidores, con varias románticas fotos de lo que fue este día especial para ella. En éstas, vimos los anillos, el ramo, el vestido y varios acercamientos emotivos de los dos novios.

En las postales de la publicación vemos los anillos de matrimonio y compromiso en la mano de Selena. Photo by ELSA / AFP

¿Cuáles fueron las nuevas fotos que Benny Blanco publicó de su boda con Selena Gomez?

Ahora el turno de mostrar algunas postales es para Benny Blanco, quien hizo su publicación al medio día de este domingo 28 de septiembre y reveló, en su cuenta oficial de Instagram con más de 3 millones 100 mil seguidores, nuevas postales de ese día especial.

Algo que llama la atención de estas nuevas fotos es que Selena está usando un vestido diferente al de su post, pues se trata de una prenda con mucho más encaje aunque con un corte parecido al primer vestido.

¿Cómo terminó el matrimonio de Selena Gomez con Benny Blanco?

Las fotos resultan interesantes porque no son de la ceremonia o la celebración como tal, sino más bien del ‘after’ del evento, pues la primera imagen en de los dos en un sillón sentados, a lo mejor descansando, y frente a un espejo.

También reveló más de cerca los anillos, con una postal de sus manos unidas y también se resaltan las joyas preciosas que usó en su muñeca para el evento. Más adelante, revela una foto en la cama de los dos ya descansando como marido y mujer.

Una última postal sí tiene que ver con algo que se vio en la ceremonia, pues es del altar como tal, decorado con muchas flores y plantas, y quien podría ser el pajecito echado en la escalera.