Yina Calderón habría renunciado a enfrentamiento con Valdiri tras aparecer ebria | VIDEO

Yina Calderón quedó afectada porque WestCol la rechazó, así que mostró las secuelas y al parecer ya no se irá en contra de Valdiri.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, Andrea Valdiri
Yina Calderón habría renunciado a enfrentamiento con Valdiri tras aparecer ebria | Foto del Canal RCN.

Yina Calderón nuevamente elevó la polémica tras haber realizado una transmisión en vivo con el streamer WestCol.

Después de que la empresaria de fajas se vio con WestCol para hablar sobre el enfrentamiento de boxeo que tendrá contra Andrea Valdiri, apareció subida de copas.

¿Yina Calderón renunció a enfrentamiento contra Andrea Valdiri?

Entre las palabras de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, confesó que se sintió mal por el rechazo de WestCol e incluso avivó la posibilidad de que renunciaría a enfrentarse contra Valdiri.

Con la voz rara, que se prevé que es producto de las bebidas, Calderón indicó que no tiene problema en pagar la multa para no pel3ar en el ring de boxeo.

Yina Calderón
Yina Calderón hizo transmisión con WestCol | Foto Canal RCN.

"No me importa, yo tengo plata... Decirle a WestCol que me retire. Ustedes creen que a mí me importa que un man venga a decirme un poco de cosas, entonces, ya, amiga públicamente, ya lo hice", expresó la empresaria de fajas.

No obstante, Yina Calderón no estaba sola, pues se encontraba acompañada de dos amigas, quienes le decían que no tomara esa decisión en el aparente estado que mostró frente a la pantalla de su teléfono celular.

"Ellas saben que yo soy hijueput4, yo soy de una sola. Ya, me retiro. Coste que me retiro", agregó Yina Calderón.

Antes de finalizar, se escucha que personas externas le dicen a la empresaria que deje de grabar y efectivamente así fue.

¿Cuándo será en enfrentamiento de boxeo entre Yina Calderón y Andrea Valdiri?

Aunque el video de Yina hablando de lo que sería su renuncia al enfrentamiento contra Valdiri, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 no ha dado nuevas declaraciones que lo confirmen.

Andrea Valdiri
Andrea Valdiri tiene diferencias contra Yina Calderón | Foto del Canal RCN.
