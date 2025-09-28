Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Daniela Ospina vive especial momento con su esposo y así lo contó a sus seguidores

“Nos acaba de pasar algo tan bonito”: Daniela Ospina contó un momento muy especial que vivió con su esposo Gabriel Coronel.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Daniela Ospina vive momento especial con su esposo, Gabriel Coronel y revela enseñanzas.
Daniela Ospina vive momento especial con su esposo, Gabriel Coronel.

En la mañana de este sábado 27 de septiembre, en las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 7 millones 400 mil seguidores, la reconocida y bella empresaria y modelo colombiana Daniela Ospina les contó una anécdota a sus fans en compañía de su esposo Gabriel Coronel y que le dejó una gran enseñanza que también quiso compartir.

¿Cuál fue una de las enseñanzas que le quedaron a Daniela Ospina con esta experiencia?

El video, Daniela lo comienza explicando que ese momento que vivió le dio a entender la velocidad en la que uno suele vivir sin mirar a los lados y sin ser necesariamente consciente del mundo y las personas que nos rodean.

Daniela reveló que iban con Gabriel en el carro y vieron a dos personas de avanzada edad varadas en la carretera y solicitando ayuda. También explicó que, aunque no se veían desesperados porque alguien los ayudara sí les cambió bastante el rostro cuando vieron que ellos dos se devolvieron para dársela.

¿Cuál fue el acto que le pareció tan bello a Daniela Ospina?

Para Daniela no solo fue gratificante la tranquilidad que le pudieron dar a esas personas, sino también las palabras que uno de ellos les entregó y que, según dio a entender, le cambió la perspectiva y la energía del día por completo.

“No saben la felicidad de esos señores apenas les dijimos que si necesitaban ayuda y, no solo eso, cuando los pudimos ayudar gracias a Dios, él se devolvió y nos dijo unas palabras tan bonitas. O sea que wow, empezamos el día de una manera” contó Ospina.

Gabriel también reforzó la idea del video de su esposa, haciendo énfasis en que, para él, también fue un momento muy especial.

Según se ve en el video, tanto Gabriel como Daniela tienen puesta ropa deportiva así como los accesorios con que la acompañan y parece que se dirigen a alguna actividad deportiva o casual para compartir juntos.

Recordemos que ésta es una de las parejas más admiradas de la farándula latina gracias a la familia que han conformado no solo con el hijo fruto de su amor, Lorenzo, sino también con la niña que Daniela tuvo con el futbolista James Rodríguez, Salomé; por lo que este tipo de videos compartiendo sus experiencias son muy valorados por sus fans.

