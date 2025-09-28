Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Greeicy conquista el Fenway Park de Boston, haciendo primer lanzamiento en juego de los Red Sox

La cantante caleña Greeicy Rendón fue invitada para hacer el icónico primer lanzamiento ceremonial en un juego de beisbol en Estados Unidos.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Greeicy Rendón encanta con icónico lanzamiento ceremonial en el Fenway Park de Boston.
Greeicy Rendón encanta con lanzamiento ceremonial en el Fenway Park de Boston.

En la tarde de este sábado 27 de septiembre, en las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 23 millones de seguidores, la reconocida y hermosa cantante caleña Greeicy Rendón reveló las fotos y videos de lo que fue su participación en el Fenway Park en Boston, el importante estadio de Béisbol en los Estados Unidos.

¿Cómo llegó Greeicy Rendón al Fenway Park de Boston?

La artista musical fue invitada por el equipo Red Sox de Boston para que hiciera el icónico primer lanzamiento ceremonial del partido, una tradición en este deporte que ha llevado a cientos de famosos a hacerlo.

Así pues, Greeicy no solo publicó el video de cómo se preparó para su lanzamiento, sino también los otros momentos especiales que vivió en este importante escenario deportivo. Por ejemplo, empezó revelando sus fotos con algunos de los jugadores y cómo disfrutó hablando con ellos.

Greeicy también compartió un video disfrutando del partido como tal, luego de hacer su lanzamiento, con sus amigos desde la tribuna, revelando, además, cómo todos se saben su más reciente canción ‘Quiero +’.

Greeicy y su casi beso con otro cantante
Greeicy protagonizó curioso momento en medio de una cantada. (AFP: Noam Galai)

También encontramos videos de sus risas y caminatas tanto fuera como dentro del estadio y lo mucho que levantó orgullosa la bandera de Colombia en el lugar, recordando que siempre se hace sentir la presencia latina a donde se vaya.

Greeicy no solo compartió en este evento con sus amigos y los jugadores del equipo, sino también con la mascota del lugar y hasta dio entrevistas a los medios de comunicación latinos y deportivos que asistieron, dejando todo registrado en esta red social.

Además, Greeicy se gozó el partido como toda una estadounidense tradicional: comiendo hot dog y grabando, cuando punto, los home run. Adicionalmente, no perdió la oportunidad de grabarse bailando en el campo de juego, haciendo los movimientos de cadera que tanto la caracterizan.

¿Qué atuendo usó Greeicy para su lanzamiento en el Fenway Park de Boston?

La bella cantante lució el atuendo ideal y beisbolista perfecto para la ocasión compuesto por un short rojo deportivo con un top blanco y encima una camisa beisbolera del equipo que la invitó, además, lo combinó con una gorra y tenis del mismo color del short.

Greeicy Rendón
Greeicy Rendón se encontró con Emiro Navarro. | Foto AFP: Noam Galai
