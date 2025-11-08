Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Daniela Ospina reaccionó al compromiso de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Daniela Ospina dedicó un mensaje tras el compromiso de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Daniela Ospina, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez
Daniela Ospina tras compromiso de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez/AFP: Mireya Acierto/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

La empresaria Daniela Ospina reaccionó al sorprendente compromiso entre la modelo Georgina Rodríguez y el futbolista Cristiano Ronaldo.

¿Cuándo se comprometieron Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo en matrimonio?

La argentina dejó sorprendidos a sus millones de fanáticos de seguidores al revelar en su cuenta de Instagram que se había comprometido en matrimonio con el jugador Cristiano Ronaldo.

La modelo compartió una instantánea en la que mostró su mano luciendo el enorme anillo de compromiso sobre la mano del delantero en un cuarto.

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", agregó en la descripción.

¿Cómo reaccionó Daniela Ospina tras el compromiso de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

Tras la revelación de la modelo, miles de seguidores reaccionaron al respecto, llenándolos de felicitaciones y buenos deseos en su nuevo camino.

Varias celebridades se mostraron muy felices por dicho compromiso, entre ellas la empresaria Daniela Ospina, quien es cercana a la modelo.

"Amiga mía, tan, tan, tan feliz por ti. Siempre amorosa y entregada a tu familia. Los quiero", le comentó.

Recordemos que, ambas lograron conocerse debido a que ambas pertenecen al mundo del fútbol, pues si bien Daniela Ospina se separó de James Rodríguez, su hermano David Ospina jugó con Cristiano Ronaldo y gracias a eso han podido compartir espacios en varias ocasiones.

Recordemos que, Daniela Ospina está casada con el actor venezolano Gabriel Coronel, con quien tuvo un hijo.

Por su parte, Georgina Rodríguez tiene cinco hijos con el futbolista, Cristiano Ronaldo Jr, Mateo, Eva, Alana Martina y Bella Esmeralda, estas dos últimas en común, pues los demás habrían sido gestados por medio de alquiler de vientre.

Sin embargo, Georgina se ha tomado el papel de madre con los cinco, tal y como ha revelado en todas sus publicaciones y su vida en su serie en Netflix llamada 'Soy Georgina'.

Por lo pronto, sus fanáticos han revelado en redes sociales que están a la expectativa de lo que pueda ser su boda, la cual sería pronto, por todo lo alto y excéntrica como muchas de sus aventuras juntos en familia.

