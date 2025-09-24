¿Luis Fernando Hoyos debería ser expulsado de MasterChef Celebrity? Esto opina Valeria Aguilar

En su más reciente visita a las instalaciones del Canal RCN, la más reciente eliminada de MasterChef Celebrity, Valeria Aguilar respondió que piensa que su compañero Luis Fernando Hoyos se ausente por tanto tiempo y no sea eliminado de la competencia.

¿Luis Fernando Hoyos debió ser eliminado de MasterChef Celebrity por inasistencia?

La improvisadora paisa dijo que no le importaban las inasistencias de su compañero porque lo conoce bien y sabe que son justificadas y por causas mayores como una enfermedad, que si lo quieren sacar no será por inasistencias, sino por el talento demostrado en la cocina.

“Está enfermito, no es que esté pasando en las Bahamas”, expresó Valeria Aguilar

Además, Valeria Aguilar respondió que enviaría a Valentina Taguado y a Raúl Ocampo a la final y que, si por ella fuera que los dos ganaran el programa, también aprovechó para recordar con mucho afecto a Ricardo Vesga.

¿Carolina Sabino debió ser la eliminada por el sabor de su salsa?

La improvisadora aseguró que los jurados están capacitados para tomar esas decisiones y que ellas no son nadie para contradecirlos, considerando que no tienen el conocimiento culinario suficiente, dejándolas en igualdad de condiciones, por lo que respeta la decisión.

"¿Quién soy yo para contradecir a un chef profesional?", respondió Valeria Aguilar

Asimismo, Valeria Aguilar le agradeció a todos sus seguidores por las muestras de cariño y afecto tras su eliminación y por el impacto positivo y buen recibimiento que tuvo su frase “Que nunca les falte el amor y el humor”, ya que muchos internautas se han identificado con su estilo relajado y espontáneo a la hora de enfrentar los retos de la vida.

Valeria Aguilar quedó eliminada del programa la noche del 15 de septiembre, convirtiéndose en la décima cocinera en abandonar la competencia.