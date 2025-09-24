Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Luis Fernando Hoyos debería ser expulsado de MasterChef Celebrity? Esto opina Valeria Aguilar

Valeria Aguilar, recientemente eliminada de MasterChef Celebrity, habla sobre la ausencia de Luis Fernando Hoyos de MasterChef Celebrity.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Valeria Aguilar habla sobre las inasistencias de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity.
Valeria Aguilar opina sobre la ausencia de Luis Fernando Hoyos en el reality. (Foto del Canal RCN)

En su más reciente visita a las instalaciones del Canal RCN, la más reciente eliminada de MasterChef Celebrity, Valeria Aguilar respondió que piensa que su compañero Luis Fernando Hoyos se ausente por tanto tiempo y no sea eliminado de la competencia.

Artículos relacionados

¿Luis Fernando Hoyos debió ser eliminado de MasterChef Celebrity por inasistencia?

La improvisadora paisa dijo que no le importaban las inasistencias de su compañero porque lo conoce bien y sabe que son justificadas y por causas mayores como una enfermedad, que si lo quieren sacar no será por inasistencias, sino por el talento demostrado en la cocina.

“Está enfermito, no es que esté pasando en las Bahamas”, expresó Valeria Aguilar

Además, Valeria Aguilar respondió que enviaría a Valentina Taguado y a Raúl Ocampo a la final y que, si por ella fuera que los dos ganaran el programa, también aprovechó para recordar con mucho afecto a Ricardo Vesga.

Artículos relacionados

¿Carolina Sabino debió ser la eliminada por el sabor de su salsa?

La improvisadora aseguró que los jurados están capacitados para tomar esas decisiones y que ellas no son nadie para contradecirlos, considerando que no tienen el conocimiento culinario suficiente, dejándolas en igualdad de condiciones, por lo que respeta la decisión.

“¿Quién soy yo para contradecir a un chef profesional?", respondió Valeria Aguilar

Artículos relacionados

Asimismo, Valeria Aguilar le agradeció a todos sus seguidores por las muestras de cariño y afecto tras su eliminación y por el impacto positivo y buen recibimiento que tuvo su frase “Que nunca les falte el amor y el humor”, ya que muchos internautas se han identificado con su estilo relajado y espontáneo a la hora de enfrentar los retos de la vida.

Valeria Aguilar quedó eliminada del programa la noche del 15 de septiembre, convirtiéndose en la décima cocinera en abandonar la competencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Talento nacional

Valentino Lázaro lanzó fuertes críticas a Yina Calderón por videos filtrados de José Rodríguez

Valentino Lázaro dejó ver su opinión sobre la manera en que Yina Calderón arremetió contra José Rodríguez: "es una niña de 6 años".

B-King durante entrevista en Buen día Colombia. Talento nacional

Esta fue la última entrevista de B-King en el programa Buen día Colombia, esto dijo

En las últimas horas, revivieron la entrevista que B-King concedió en medio de rumores de una supuesta infidelidad.

Mario Alberto Yepes le hizo broma a su expareja Carolina Villegas MasterChef Celebrity Colombia

Mario Alberto Yepes le hizo broma a su expareja Carolina Villegas: así reaccionó

Carolina Villegas expresó su molestia al ver la broma que le hizo su expareja, Mario Alberto Yepes y su hija: "Lo está favoreciendo".

Lo más superlike

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las Latin GRAMMY Acoustic Sessions. Talento internacional

Christian Nodal estalla contra comentarios sobre ruptura familiar: "estamos bien"

El cantante Christian Nodal expresó su molestia con los rumores que la prensa inventa sin ningún tipo de sustento.

Claudia Bahamón Claudia Bahamón

Claudia Bahamón aclara las razones tras las faltas en MasterChef Celebrity

Talento internacional

Así demostró La Tigresa del Oriente que es la fan número 1 del cantante Feid

Muere Claudia Cardinale Talento internacional

Muere reconocida actriz, ícono del cine, a sus 87 años

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?