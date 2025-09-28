“Mi princesa”: así celebró Valentina Taguado el cumpleaños de Valeria Aguilar

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 1 millón y medio de seguidores, la reconocida y talentosa creadora de contenido colombiana Valentina Taguado no dejó pasar por alto el cumpleaños de una de las personas más especiales en su vida: la comediante Valeria Aguilar, con quien se hizo muy amiga en su participación en MasterChef Celebrity.

¿Cómo han celebrado el cumpleaños de Valeria Aguilar?

A Valeria le han celebrado todo el fin de semana, pues las felicitaciones comenzaron en uno de los shows que tienen juntas, con Valentina, llamado ‘Todo vale’. Esta vez la presentación era en Cali y con el exfutbolista Yepes como invitado, por lo que en un momento del show sorprendieron a Valeria con un pastel de cumpleaños y le cantaron todos los asistentes junto a Valentina.

No obstante, la celebración continuó en Medellín, ciudad de la que es oriunda Aguilar y con toda la familia de la comediantes así como con otros amigos. Claramente, al ser tan cercanas, Valentina estaba invitada y no dudó en viajar con su amiga hasta la ciudad de la eterna primavera este sábado 27 de septiembre.

Valeria Aguilar y Valentina Taguado se reencontraron: así fue el momento. Foto | Canal RCN.

¿Cuáles fueron las palabras que Valentina Taguado le dedicó a Valeria en su cumpleaños?

La celebración se dio en lo que parece un bar tradicional paisa ideal para escuchar música folclórica y propia de la cultura colombiana. Allí, Valentina y Valeria se tomaron una bella foto juntas y Taguado aprovechó la postal para enviarle unas palabras de celebración a su amiga.

“Celebro tu vida hoy en tu cumpleaños y todos los días de la vida, mi princesa. Te amo” escribió la famosa colombiana en la historia en la que posteó la foto.

Pero Valentina también les quiso mostrar a sus seguidores lo mucho que Valeria disfrutó de la celebración y una de las ocurrencias que tanto la caracterizan y que le hemos visto desde su participación en la cocina más importante del mundo.

Así pues, Valentina grabó a su amiga cantando un tema de despecho con todo el sentimiento posible y, tras terminar y ver que Taguado la estaba grabando, Valeria tomó su celular para hacer un chiste y actuó como si le estuviera enviando una nota de voz a un ex, diciéndole que lo extraña.