Marcela Reyes toma radical decisión tras fallecimiento de su exesposo B-King

Luego de conocer el fallecimiento de B-King, Marcela Reyes comparte con sus seguidores cómo afrontará esta etapa.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Marcela Reyes tras situacion con B-King
Marcela Reyes toma radical decisión tras fallecimiento de B-King. Fotos Canal RCN

La muerte de Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, conmocionó al mundo del género urbano y a sus allegados más cercanos. El artista fue reportado como desaparecido en México y, días después, su familia confirmó que había sido hallado sin vida junto a un amigo.

La noticia impactó profundamente a quienes lo rodeaban, en especial a su exesposa, la reconocida DJ colombiana Marcela Reyes. Reyes y B-King compartieron más de siete años juntos y estuvieron casados antes de tomar caminos distintos en 2024.

Aunque ambos habían decidido enfocarse en proyectos individuales, ella reconoció que el fallecimiento del cantante removió recuerdos y emociones difíciles de manejar.

B-King durante entrevista en Buen día Colombia.
Foto | Buen día Colombia.

En varias ocasiones, la artista expresó que la pérdida la afectó profundamente, pues Bayron no solo fue parte de su vida personal, sino también de su historia profesional y de crecimiento como artista.

¿Cuál fue la radical decisión que tomó Marcela Reyes?

En medio del dolor, Marcela Reyes optó por un silencio prolongado en sus redes sociales, donde normalmente comparte su vida y proyectos.

La DJ señaló que, pese a la tristeza, ha decidido continuar adelante. Explicó que sus obligaciones como empresaria, sumadas al compromiso con más de 200 colaboradores que dependen de sus compañías, son razones suficientes para mantenerse firme y no detener su camino.

¿Cómo enfrentará Marcela Reyes el futuro tras el fallecimiento de su ex B-King?

Reyes enfatizó que su regreso no implica olvidar, sino encontrar un equilibrio entre la vida personal y las demandas de su carrera. Reconoció que este es un proceso complejo, pero aseguró que retomará sus actividades con responsabilidad, ya que el trabajo y la familia siguen siendo su prioridad.

Marcela Reyes sobre sus redes sociales
Marcela Reyes hace petición a sus seguidores en medio de polémica por B-King/Canal RCN

La DJ ha dejado claro que su enfoque será continuar construyendo sus proyectos, manteniendo presente el recuerdo de quien en algún momento fue su compañero de vida.

El fallecimiento de B-King ha marcado una etapa de cambios para Marcela Reyes, y su respuesta refleja un compromiso no solo con su carrera, sino también con quienes confían en ella. Con esta determinación, envía un mensaje de resiliencia y responsabilidad en medio de la adversidad.

