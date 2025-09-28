Marcela Reyes pidió ayuda tras muerte de B-King, esto fue lo que le dijeron

El fallecimiento del cantante urbano Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, generó conmoción en el medio musical y en su entorno personal.

El artista fue hallado sin vida en México luego de varios días reportado como desaparecido, hecho que encendió la preocupación de seguidores y familiares.

Entre las personas más afectadas se encuentra Marcela Reyes, DJ y empresaria colombiana, quien fue pareja de B-King, aunque ambos habían decidido tomar caminos diferentes en 2024, Reyes reconoció que la noticia de su muerte removió recuerdos y emociones difíciles de enfrentar.

Desde entonces, la artista ha manifestado en redes sociales que atraviesa un proceso complejo de duelo, mostrando a sus seguidores cómo intenta sobreponerse a la pérdida de alguien que fue fundamental en su vida.

En medio de esta situación, Marcela Reyes decidió pedir ayuda a un profesional de la salud. A través de sus historias de Instagram compartió un audio enviado por su psicóloga, en el cual recibió un mensaje de aliento.

La especialista le indicó que continuar no significa olvidar, sino reconocer el dolor, aprender de él y transformarlo, además de recordarle que no está sola en este proceso.

El contenido del mensaje fue ampliamente replicado por sus seguidores, quienes encontraron en esas palabras un reflejo del camino que enfrentan muchas personas en duelo.

Reyes explicó que ese acompañamiento le permitió entender que la resiliencia implica aceptar la realidad y, al mismo tiempo, construir nuevas formas de avanzar.

La DJ también afirmó que este proceso le ha enseñado a reconectarse desde el amor y a fortalecer su fe, resaltando que la ayuda psicológica ha sido clave para enfrentar la pérdida y mantener en orden sus compromisos personales y laborales.

¿Cómo seguirá Marcela Reyes después de la muerte de B-King?

Marcela Reyes declaró que iniciará una nueva etapa. Aseguró que, aunque el dolor continúa, decidió retomar sus actividades con responsabilidad. Recordó que lidera proyectos empresariales y artísticos en los que trabajan más de doscientas personas, además de su compromiso con su familia.

La DJ indicó que su decisión no significa dejar atrás el recuerdo de B-King, sino avanzar en equilibrio entre el duelo y sus responsabilidades. Reiteró que este es un proceso que apenas comienza, pero que eligió asumir con determinación.