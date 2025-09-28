Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mamá de B-King rompe el silencio sobre la muerte de su hijo: “Intentan ensuciar su memoria con mentiras”

La mamá de B-King se refirió a las especulaciones que se han divulgado sobre las causas de la muerte del cantante. “No es verdad”, dijo.

La mamá de B-King compartió un sentido mensaje el domingo 28 de septiembre, después de 10 días del fallecimiento de su hijo.

¿Qué dijo la mamá de B-King tras la muerte del cantante?

La señora manifestó que han querido “ensuciar” el nombre de B-King con información que no es cierta. Los internautas creen que se estaría refiriendo al presunto ajuste de cuentas que algunos medios locales han mencionado en torno a la investigación que se adelanta en México por el homicidio de Bayron Sánchez Salazar y Jorge Herrera Lemos, conocidos artísticamente como B-King y Regio Clown.

Mensaje de mamá de B-King
El mensaje de la mamá de B-King tras la muerte del cantante. (Foto del Canal RCN)

“Mi hijo fue un soñador, un artista, un joven con ilusiones y metas claras. Su voz era su arma y la música su camino. Hoy intentan ensuciar su memoria con mentiras y distorsiones, pero la verdad siempre brilla más fuerte que la envidia y la maldad”, escribió la madre del cantante en su cuenta de Instagram.

En la misma historia, aseguró que el talento de su hijo incomodaba a otros.

“A mi hijo lo arrebataron v10olent4ment3, no por lo que dicen, sino porque su talento incomodaba a quienes no soportaban verlo crecer. Su legado es su música, su pas1ón y el amor que sembró en quienes lo conocimos de verdad. Vida eterna”, agregó.


En una segunda publicación, la señora expresó que el dolor que está sintiendo es tan grande como la “injusticia” que percibe alrededor de lo que se dicho sobre lo sucedido con los artistas, quienes fueron hallados sin vida el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, aunque la Fiscalía de México confirmó oficialmente la noticia hasta el lunes 22, tras corroborar la identidad de los cuerpos.

“Es demasiado el dolor y la injusticia, nada de lo que dicen es verdad”, escribió la mamá sobre una foto del cantante.

¿Cuándo son las honras fúnebres de B-King?

Se conoció que el pasado jueves 25 de septiembre, las autoridades mexicanas entregaron el cuerpo de B-King a su familia. Aún se desconoce si el cantante ya fue repatriado.

Su familia, aunque ha compartido algunos conmovedores mensajes y recuerdos, ha sido reservada frente al sepelio del joven cantante de música urbana. Sus seguidores, por su parte, han usado las redes sociales para despedirse y enviar mensajes de condolencias.

B-King pidió a su madre por el cuidado de su mascota
Mensaje de B-King a su madre indicaría que el cantante predecía su muerte. (Foto del Canal RCN)
