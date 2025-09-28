Valentina Taguado habló de su relación Raúl Ocampo y reveló qué piensa sobre las infidelidades

Valentina Taguado respondió sin titubear a la pregunta de si le gusta su compañero de MasterChef Celebrity Colombia, Raúl Ocampo, y también reveló lo que piensa sobre las infidelidades.

¿A Valentina Taguado le gusta Raúl Ocampo?

Una de las preguntas más frecuentes que le hacen a Valentina Taguado en redes sociales es sobre su relación con Raúl Ocampo. Esto se debe a que, en el programa del Canal RCN, han consolidado una gran amistad junto a Valeria Aguilar.

Valentina Taguado respondió con firmeza a particular pregunta. Foto | Canal RCN.

Desde el primer capítulo, Valentina ha manifestado que Raúl Ocampo es uno de los hombres más guapos de esta temporada y que le gusta trabajar con él en la cocina. Sin embargo, siempre ha aclarado que entre ellos no hay más que una amistad y que no tendría una relación de amigos con derechos, porque no le gustan ese tipo de vínculos.

En una interacción con sus seguidores este 28 de septiembre, la reconocida conductora de ¿Qué hay pa’ dañar? dijo que “a quien no le gusta el actor” e insistió en que en este momento no le gusta nadie como para tener una pareja.

¿Qué opina Valentina Taguado sobre las infidelidades?

En su programa del Canal RCN, ¿Qué hay pa’ dañar?, Taguado ha dejado claro que no está de acuerdo con los terceros en las relaciones y que las personas no deberían hacer lo que no quieren recibir en sus vidas.

“Si yo me meto con alguien es porque estoy segura, porque no quiero estar con nadie más, porque me complementa, para respetarlo porque quiero lo mismo”, escribió.

Sobre si es mejor estar soltera o en pareja, Taguado dijo que ambos estados son increíbles siempre que haya amor propio.

“En las dos opciones te tienes que querer primero a ti, siempre. Para mí, tener pareja es una responsabilidad grande y llevo años enfocada en otras cosas, por eso no tengo ni quiero. Si se sienten solos y no disfrutan su soledad o soltería, no va a cambiar metiéndose con cualquiera”, publicó la locutora.