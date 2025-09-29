Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Los memes y las reacciones que dejó la coronación de Vanessa Pulgarín como Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín es Miss Universe Colombia 2025, así que se generó una ola de opiniones y creaciones en las redes sociales.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Vanessa Pulgarín
Los memes y las reacciones que dejó la coronación de Vanessa Pulgarín como Miss Universe Colombia | Foto del Canal RCN.

La representante de Antioquia Vanessa Pulgarín se convirtió en la ganadora de Miss Universe Colombia, el reality. Luego de una velada de elección, se decidió que la modelo e influenciadora fitness sea la que represente al país en noviembre en Miss Universe, en Tailandia.

¿Cómo fue la final de Miss Universe Colombia, el reality?

La final de Miss Universe Colombia se llevó a cabo en diferentes momentos. La presentadora Claudia Bahamón les dio la bienvenida a las 28 participantes, toda desfilaron en vestido de playa y traje de gala. Luego de esto, se conoció el Top 16 conformado por los jurados, el público y las mismas candidatas.

Enseguida, se definió el Top 5: Risaralda, Antioquia, Cauca, Santander y Magdalena. Finalmente, la reina estaba entre Vanessa Pulgarín (Antioquia) y Gloria Mutis (Santander), la representante paisa se convirtió en la ganadora del formato.

Vanessa Pulgarín
Coronación de Vanessa Pulgarín | Foto del Canal RCN.

¿Qué respondió Vanessa Pulgarín, nueva Miss Universe Colombia?

En la respuesta final, el jurado le preguntó a Miss Antioquia qué diferencia hay entre ser influyente y viral.

"Lo más importante es usar nuestra viralidad para inspirar a otras personas... es muy importante tener qué decirle a las personas, darles amor, mostrarles que hay un ser humano que quiere ayudar, que quiere ser algo para ayudar al mundo", respondió.

Con su respuesta y el resto de desempeño en el reality, Vanessa Pulgarín logró ser Miss Universe Colombia 2025. Un sueño que tenía pendiente, ya que cabe señalar que años atrás fue virreina nacional.

¿Qué reacciones y memes dejó la coronación de Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia?

Como es común que pase en estos encuentros de belleza, las reacciones no se quedaron atrás. Aparte de los cientos de opiniones que generó la elección de Pulgarín, los creativos se inventaron memes que son tendencia en las redes sociales.

Respecto a las opiniones, el apoyo para Antioquia fue notorio debido a que se posicionó como una de las favoritas desde el día uno.

"Toda Antioquia está celebrando, te amamos", "Felicidad, a reventar en Tailandia", "Es preciosa, se lo merece", "Ganó la mejor", "Lo lograste, mi reina linda", "Es una mujer espectacular", se lee en redes.

Además, a continuación la recopilación de memes que dejó la elección de Vanessa Pulgarín en Miss Universe Colombia:

