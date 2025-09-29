¿Qué le preguntó el jurado a Miss Antioquia? Esta fue la respuesta de Vanessa Pulgarín

Este 28 de septiembre se vivió la gala de elección y coronación de Miss Universe Colombia, el reality. Miss Cauca, Miss Magdalena, Miss Antioquia, Miss Risaralda y Miss Santander fueron elegidas como las cinco finalistas y tuvieron que enfrentarse a las temidas preguntas del jurado.

¿Qué le preguntó el jurado a Miss Antioquia, Vanessa Pulgarín?

El sobre elegido por Miss Antioquia indagaba sobre la diferencia entre ser viral y ser influyente, a lo que Pulgarín respondió:

"Lo más importante es usar nuestra viralidad para inspirar a otras personas.... es muy importante tener qué decirle a las personas, darles amor, mostrarles que hay un ser humano que quiere ayudar, que quiere ser algo para ayudar al mundo”, dijo.

¿Qué preguntó el jurado a Miss Cauca, Marlyn Dinas?

Cuando se le preguntó cómo redefinir la palabra belleza para las nuevas generaciones, Marlyn Dinas fue contundente al decir que el concepto de belleza ha evolucionado y ya no sólo se refiere al exterior.

"La verdadera belleza está en el interior. Lo físico pasa con los años, pero lo que está en el corazón y la esencia se mantiene. Para las nuevas generaciones, la belleza debe ser lo que se encuentra en lo más profundo del ser”, fueron sus palabras.

Miss Cauca reveló que su mamá falleció meses antes de su participación en Miss Universe Colombia. (Foto del Canal RCN)

¿Qué dijo Miss Magdalena, Sofía Donado, sobre el sistema educativo?

Si pudieras cambiar algo del sistema educativo para empoderar a las niñas, ¿qué sería? Ante la pregunta, Sofía Donado expresó:

"Nuestro sistema educativo se puede mejorar y actualizar dándole oportunidades a las niñas de autoconocerse y desde el amor propio representar de la mejor manera su ser. Creo que la educación se puede mejorar de esa manera y seremos un mejor país", respondió.

¿Qué respondió Miss Risaralda sobre medir la belleza con likes en las redes sociales?

Ángela Arcila reflexionó sobre el fenómeno de medir la belleza en redes diciendo que más allá del alcance que se pueda tener en las plataformas digitales, la belleza está en las acciones de cada persona.

"Es doloroso que hoy la belleza se mida en likes. La verdadera belleza está en lo que pensamos, hacemos y en a quiénes podemos ayudar con nuestras acciones. Es una invitación para que cambiemos esa perspectiva de belleza y la transformemos. No son los likes es lo que logramos con lo que hacemos", dijo.

Miss Risaralda en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)

¿Qué respondió Gloria Mutis, Miss Santander, sobre los concursos de belleza?

La respuesta de la representante del departamento de Santander, Gloria Mutis, sobre la importancia de los concursos de belleza en Colombia, fue que no si relevancia no radica únicamente en el físico de las mujeres que participan, sino en el poder de transformación social que tiene la mujer que porta la corona.

"No radican únicamente en lo físico. La corona es una herramienta de transformación social, un puente que conecta las necesidades con las oportunidades; por eso nosotras como reinas somos quienes podemos transformar esas ideas en una certeza para el país y para el mundo”, dijo.