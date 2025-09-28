Se llegó el gran día de la elección y coronación de Miss Universe Colombia 2025. Las 28 candidatas deslumbraron en la pasarela vestidas de gala e impresionaron con su actitud y belleza.

¿Cuáles fueron las palabras de Daniela Toloza al entregar la corona?

Daniela Toloza apareció en la ceremonia para entregar la corona a la mujer que ahora será conocida como Miss Universe Colombia 2025.

Daniela Toloza culmina su ciclo como Miss Universe Colombia. (Foto del Canal RCN)

Con elegancia y porte, Daniela lució un traje azul que resaltó su figura y dedicó unas palabras a los colombianos y a la mujer que la reemplazará en este importante cargo:

“Aprendí el valor de nuestra tierra estrechando las manos campesinas... hoy entrego mi título con la certeza de que mi propósito como Miss Universe Colombia fue recordarme que tener un corazón noble te abre puertas... Cuando crees en ti mismo, así como lo hice yo, te vuelves imparable", dijo.

En sus palabras, también agradeció a su familia y a quienes la acompañaron en este proceso.

"Gracias a mi familia y a quienes hoy no están, pero fueron parte de este camino surrealista. Gracias por permitirme representar nuestra idiosincrasia: lo ganamos juntos... Todos merecemos sanar, brillar e inspirar. Con amor", fueron algunas de las palabras de Daniela Toloza Rocha, Miss Universe Colombia 2024.

Claudia Bahamón, presentadora del certamen, también le agradeció a Daniela por dejar el nombre de Colombia en alto. “Por haber sido una Miss Universe Colombia ejemplar durante el último año”, le dijo.

¿Quién es Miss Universe Colombia 2025?

De esta manera, Daniela Toloza cierra un ciclo en su vida, al que calificó como el mejor de todos. Luego, procedió a entregar la corona a la nueva mujer que representará y reflejará la esencia del país.

Miss Universe Colombia 3025, conoce detalles de la nueva reina. Foto Canal RCN

El jurado, conformado por Andrea Tovar, Valerie Domínguez y Hernán Zajar, tomó esta difícil decisión. Tras varias pasarelas y pruebas, eligieron a Vanessa Pulgarín como la nueva Miss Universe Colombia 2025.

Miss Santander quedó como primera finalista, Miss Cauca como segunda finalista, Miss Magdalena como tercera finalista y Miss Risaralda como cuarta finalista.