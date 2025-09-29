Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara vivió un error antes de un concierto que pocos notaron: “Así me tocó cantar anoche”

Paola Jara compartió en redes un divertido descuido que tuvo en el escenario y reveló detalles de su embarazo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El divertido descuido de Paola Jara en pleno show (Foto: AFP)

La reconocida cantante de música popular, Paola Jara, confesó a sus millones de seguidores un divertido momento que vivió en una de sus más recientes presentaciones.

¿Qué le pasó a Paola Jara en una de sus presentaciones?

A través de su cuenta personal de Instagram donde cuenta con más de 6 millones de seguidores contó una anécdota reciente que le pasó al colocarse un zapato intercambiados los zapatos.

Contó que, con su embarazo, le cuesta un poco agacharse debido a la barriguita donde aloja a su bebé Emilia, por lo que le pidió a alguien más que le sacara el zapato que estaba en el fondo de su vestier.

Sin embargo, cuando se colocó los zapatos, previo a su presentación sintió algo raro porque un tacón era un poco más alto que el otro.

“Cuando miro bien, ¡sí, señores! Tenía un zapato de uno y otro de otro. Así me tocó cantar anoche. Ustedes no saben cómo terminé de cansada tras intentar estabilizar los dos pies”, contó la intérprete de ‘Mala Mujer’ entre risas.

Varios usuarios en redes sociales reaccionaron con varias historias contando que también les ha pasado: “Tenía una reunión me tocó colocar mi maleta en el piso para tapar el zapato”, contó internauta.

Por lo pronto la artista continúa trabajando y dando presentaciones pese a su estado de embarazo y como lo ha mencionado en varias ocasiones seguirá subiéndose al escenario mientras pueda y las recomendaciones medicas lo permitan.

¿Cuándo nacerá la bebé de Paola Jara y Jessi Uribe?

Emilia, la hija de Paola Jara fruto de su amor con el también cantante de música popular Jessi Uribe se espera que nazca para finales de 2025.

Reveló recientemente que no ocultará el rostro de su bebé, como han hecho varios famosos con sus hijos; por el contrario, hará una presentación oficial a sus más de 6 millones de seguidores en Instagram.

Por lo pronto, Paola Jara suele mantener a sus fanáticos al tanto de la nueva etapa que vive con su esposo Jessi Uribe, con quien lleva un poco más de seis años, y ahora con la nueva integrante de la familia.

El divertido descuido de Paola Jara en pleno show (Foto: Buen día, Colombia)
