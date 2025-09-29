Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón le preguntó a Westcol sobre si el hijo de Aida es de él y así reaccionó

Westcol recibió incómodas preguntas de Yina Calderón en transmisión en vivo sobre su expareja Aida Victoria Merlano.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón y Aida Victoria Merlano
Yina Calderón interrogó a Westcol sobre el hijo de Aida Victoria Merlano/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón le mencionó al streamer Westcol a su expareja la influenciadora Aida Victoria Merlano.

¿Qué le preguntó Yina Calderón a Westcol sobre Aida Victoria Merlano?

Los creadores de contenido realizaron una transmisión en vivo juntos, donde la exparticipante de La casa de los famosos Colombia no dudó en cuestionar a Westcol sobre los rumores de que él sería el padre del hijo de Aida Victoria Merlano, los cuales desmintió la barranquillera y el padre del pequeño Juan David Tejada.

Yina Calderón sobre Aida Merlano con Westcol

Westcol le indicó a Yina Calderón que no le parecía que hablara sobre el embarazo y la relación de Aida Victoria Merlano cuando es un tema tan personal, pero esta se defendió destacando que ella también la ha atacado y por eso se fue en su contra de esa manera.

"Yo me meto en lo que no me importa y es que el hijo es de Westcol, se sabe que no ¿o sí?, ¿el hijo es tuyo?", le preguntó.

¿Cómo reaccionó Westcol tras ser interrogado por Yina Calderón sobre el hijo de Aida Victoria Merlano?

El streamer le indicó que es obvio que él no es el padre del pequeño y que eso lo saben todos.

Yina Calderón con Westcol sobre Aida Victoria Merlano

"No, yo creo que es, pues.. demás que todo el mundo sabe que no", le dijo.

Asimismo, Yina Calderón lo interrogó sobre si volvería con la barranquillera tras saber que se separó, a lo que él quiso omitir la pregunta.

Westcol cuestionó a Yina Calderón sobre si le gustaría ser como Aida Victoria Merlano, a lo que ella señaló que no, pero resaltó varias cualidades de la influenciadora.

"No soy amiga de Aida, he hablado mier** de ella, pero sé muy bien porque éramos las mejores parceras que es reinteligente, trabajadora, que no se necesita de ningún man para que la mantenga", dijo.

Agregó que se sentiría honrada si fuera como ella y que todo lo que ha dicho de ella hace parte del espectáculo.

Por ahora, Aida Victoria Merlano no ha reaccionado sobre la conversación que tuvieron ambos sobre ella y su situación actual.

