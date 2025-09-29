Stefanía Agudelo recordó a B-King con emotiva fotografía tras su fallecimiento

El pasado 16 de septiembre el mundo de la música se ha vestido de luto tras el fallecimiento de los artistas: B-King y Regio Clown, quienes fueron encontrados as3sin#d#s en graves condiciones en México.

Desde que se confirmó la noticia, miles de internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras la pérdida de dos artistas que dejaron un importante legado en la música.

¿Qué ha dicho la hermana de B-King tras su muerte?

En los últimos días, el nombre de Stefanía Agudelo, hermana de B-King , ha compartido varias publicaciones en las que ha expresado la profunda melancolía que ha sentido desde que se enteró sobre la inesperada pérdida de su hermano B-King.

Este fue el emotivo mensaje que compartió la hermana de B-King. | Foto: Canal RCN

De este modo, Stefanía Agudelo ha dividido varios comentarios mediante las diferentes plataformas digitales al compartir un emotivo recuerdo junto a su hermano a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 170 mil seguidores dos fotografías en la que lo recordó.

En la primera fotografía se evidencia que Stefanía Agudelo abraza de manera especial a su hermano B-King, en donde aparece junto a él, luciendo prendas blancas. También, se refleja la hora en la que están juntos.

En la otra imagen se observa que Stefanía recibió un especial ramo de girasoles, en el que le envían un mensaje de apoyo a causa del difícil momento que está atravesando en esos momentos de su vida y dice lo siguiente:

“Mi corazón y mis oraciones están contigo y tu familia. Que el recuerdo de tu hermana siempre viva en tu corazón”, dice la descripción de las flores.

¿Cómo se confirmó la noticia en que B-King y Regio Clown fallecieron?

Luego de varios días de angustia en el que B-King y Regio Clown fueron desaparecidos hace varios días en México, las autoridades de este país realizaron una serie de investigaciones para encontrarlos.

¿Cuál fue la causa del fallecimiento de B-King y Regio Clown? | Foto: Canal RCN

Sin embargo, los cuerpos de ambos artistas fueron encontrados sin vida dentro de un c#stal y, de manera inmediata, las autoridades han estado bajo una constante investigación para esclarecer los hechos presentados en México.