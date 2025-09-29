Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Stefanía Agudelo recordó a B-King con emotiva fotografía tras su fallecimiento

Con emotiva fotografía, hermana de B-King recordó a su hermano tras varios días de su fallecimiento.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Hermana de B-King compartió un emotivo recuerdo con el artista tras su fallecimiento.
¿Cuál fue el especial recuerdo que compartió la hermana de B-King? | Foto: Canal RCN

El pasado 16 de septiembre el mundo de la música se ha vestido de luto tras el fallecimiento de los artistas: B-King y Regio Clown, quienes fueron encontrados as3sin#d#s en graves condiciones en México.

Desde que se confirmó la noticia, miles de internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras la pérdida de dos artistas que dejaron un importante legado en la música.

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho la hermana de B-King tras su muerte?

En los últimos días, el nombre de Stefanía Agudelo, hermana de B-King, ha compartido varias publicaciones en las que ha expresado la profunda melancolía que ha sentido desde que se enteró sobre la inesperada pérdida de su hermano B-King.

Hermana de B-King compartió un emotivo recuerdo con el artista tras su fallecimiento.
Este fue el emotivo mensaje que compartió la hermana de B-King. | Foto: Canal RCN

De este modo, Stefanía Agudelo ha dividido varios comentarios mediante las diferentes plataformas digitales al compartir un emotivo recuerdo junto a su hermano a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 170 mil seguidores dos fotografías en la que lo recordó.

En la primera fotografía se evidencia que Stefanía Agudelo abraza de manera especial a su hermano B-King, en donde aparece junto a él, luciendo prendas blancas. También, se refleja la hora en la que están juntos.

Artículos relacionados

En la otra imagen se observa que Stefanía recibió un especial ramo de girasoles, en el que le envían un mensaje de apoyo a causa del difícil momento que está atravesando en esos momentos de su vida y dice lo siguiente:

“Mi corazón y mis oraciones están contigo y tu familia. Que el recuerdo de tu hermana siempre viva en tu corazón”, dice la descripción de las flores.

¿Cómo se confirmó la noticia en que B-King y Regio Clown fallecieron?

Luego de varios días de angustia en el que B-King y Regio Clown fueron desaparecidos hace varios días en México, las autoridades de este país realizaron una serie de investigaciones para encontrarlos.

Hermana de B-King compartió un emotivo recuerdo con el artista tras su fallecimiento.
¿Cuál fue la causa del fallecimiento de B-King y Regio Clown? | Foto: Canal RCN

Sin embargo, los cuerpos de ambos artistas fueron encontrados sin vida dentro de un c#stal y, de manera inmediata, las autoridades han estado bajo una constante investigación para esclarecer los hechos presentados en México.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karen Sevillano dejó en evidencia a Altafulla con Karina García Karen Sevillano

Karen Sevillano reveló a Karina García la actitud inapropiada que tuvo Altafulla en Miss Universe Colombia

Karen Sevillano grabó el curioso comportamiento que tuvo Altafulla en Miss Universe Colombia y no dudo en contárselo a Karina García.

Yina Calderón y Epa Colombia Yina Calderón

Yina Calderón le reveló a Westcol por qué hablaba mal de él con Epa Colombia

Yina Calderón se sinceró en live con Westcol sobre el sueño que tenía con Epa Colombia.

Westcol y Yina Yina Calderón

Viralizan foto de Westcol y Yina Calderón demasiado junticos previo a su stream

Una foto de Westcol y Yina Calderón muy cercanos antes de su stream se volvió viral en redes sociales en las últimas horas.

Lo más superlike

Famoso actor colombiano causa preocupación con su estado de salud. Talento nacional

Reconocido actor colombiano causa preocupación con su grave estado de salud: ¿quién es?

Un reconocido actor y comediante colombiano rompió el silencio tras ser hospitalizado y compartir su grave estado de salud.

Esto estudió la nueva la nueva Miss Universe 2025, Vanessa Pulgarín Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín: Quién es, qué estudió, cuánto mide y más de la Miss Universe Colombia 2025

Jennifer López y Ben Affleck divorcio Jennifer López

Jennifer López confesó que divorciarse de Ben Affleck fue “lo mejor que me ha pasado en la vida”

Yuridia aclara polémica sobre la nueva versión de la canción “Qué Agonía” sin Ángela Aguilar Ángela Aguilar

¿Por qué Yuridia lanzó nueva versión de “Qué Agonía” sin Ángela Aguilar? La cantante aclara todo

Comidas saludables para mejorar el sueño Salud

Cómo dormir mejor: alimentos que ayudan a conciliar un sueño reparador