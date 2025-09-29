Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón le reveló a Westcol por qué hablaba mal de él con Epa Colombia

Yina Calderón se sinceró en live con Westcol sobre el sueño que tenía con Epa Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón y Epa Colombia
Yina Calderón recordó a Epa Colombia en stream con Westcol/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón recordó a la influenciadora Epa Colombia durante su transmisión en vivo con Westcol.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón con Epa Colombia?

La creadora de contenido le hizo inesperada confesión al creador de contenido durante el stream que realizaron juntos.

Yina Calderón sobre Epa Colombia tras live con Westcol

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia le contó la verdadera razón por la que ella lo mencionaba tanto cuando hacía sus transmisiones en vivo junto a la influenciadora Epa Colombia, quien actualmente se encuentra en prisión por su caso con TransMilenio.

Artículos relacionados

"Hacíamos Kick y nuestra meta cuando terminábamos era que tú nos invitaras a un stream y lastimosamente hoy estoy yo no Epa, yo les dije a mis hermanas que ella debería estar acá por eso te buscábamos tanto la lengua", le dijo.

Señaló que ellas pensaban que si lo provocaban lo más probable es que él realizara una transmisión en vivo con ambas.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Westcol tras la confesión de Yina Calderón sobre Epa Colombia?

El influenciador se mostró sorprendido y detalló que lo conmovió.

"Ah qué lindo", comentó.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karen Sevillano dejó en evidencia a Altafulla con Karina García Karen Sevillano

Karen Sevillano reveló a Karina García la actitud inapropiada que tuvo Altafulla en Miss Universe Colombia

Karen Sevillano grabó el curioso comportamiento que tuvo Altafulla en Miss Universe Colombia y no dudo en contárselo a Karina García.

Westcol y Yina Yina Calderón

Viralizan foto de Westcol y Yina Calderón demasiado junticos previo a su stream

Una foto de Westcol y Yina Calderón muy cercanos antes de su stream se volvió viral en redes sociales en las últimas horas.

Yina Calderón, la Toxi Costeña y Karina García Yina Calderón

La Toxi Costeña se molestó con Yina Calderón tras defender a Karina García

La empresaria Yina Calderón reveló que la Toxi Costeña le reclamó por defender a Karina García.

Lo más superlike

Famoso actor colombiano causa preocupación con su estado de salud. Talento nacional

Reconocido actor colombiano causa preocupación con su grave estado de salud: ¿quién es?

Un reconocido actor y comediante colombiano rompió el silencio tras ser hospitalizado y compartir su grave estado de salud.

Esto estudió la nueva la nueva Miss Universe 2025, Vanessa Pulgarín Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín: Quién es, qué estudió, cuánto mide y más de la Miss Universe Colombia 2025

Jennifer López y Ben Affleck divorcio Jennifer López

Jennifer López confesó que divorciarse de Ben Affleck fue “lo mejor que me ha pasado en la vida”

Yuridia aclara polémica sobre la nueva versión de la canción “Qué Agonía” sin Ángela Aguilar Ángela Aguilar

¿Por qué Yuridia lanzó nueva versión de “Qué Agonía” sin Ángela Aguilar? La cantante aclara todo

Comidas saludables para mejorar el sueño Salud

Cómo dormir mejor: alimentos que ayudan a conciliar un sueño reparador