Yina Calderón le reveló a Westcol por qué hablaba mal de él con Epa Colombia
Yina Calderón se sinceró en live con Westcol sobre el sueño que tenía con Epa Colombia.
La empresaria Yina Calderón recordó a la influenciadora Epa Colombia durante su transmisión en vivo con Westcol.
¿Qué dijo Yina Calderón con Epa Colombia?
La creadora de contenido le hizo inesperada confesión al creador de contenido durante el stream que realizaron juntos.
La exparticipante de La casa de los famosos Colombia le contó la verdadera razón por la que ella lo mencionaba tanto cuando hacía sus transmisiones en vivo junto a la influenciadora Epa Colombia, quien actualmente se encuentra en prisión por su caso con TransMilenio.
"Hacíamos Kick y nuestra meta cuando terminábamos era que tú nos invitaras a un stream y lastimosamente hoy estoy yo no Epa, yo les dije a mis hermanas que ella debería estar acá por eso te buscábamos tanto la lengua", le dijo.
Señaló que ellas pensaban que si lo provocaban lo más probable es que él realizara una transmisión en vivo con ambas.
¿Cómo reaccionó Westcol tras la confesión de Yina Calderón sobre Epa Colombia?
El influenciador se mostró sorprendido y detalló que lo conmovió.
"Ah qué lindo", comentó.
