Yina Calderón le reveló a Westcol por qué hablaba mal de él con Epa Colombia

La empresaria Yina Calderón recordó a la influenciadora Epa Colombia durante su transmisión en vivo con Westcol.

Artículos relacionados Talento nacional Revelan impactante hallazgo en vivienda vinculada a la muerte de B-King y Regio Clown

¿Qué dijo Yina Calderón con Epa Colombia?

La creadora de contenido le hizo inesperada confesión al creador de contenido durante el stream que realizaron juntos.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia le contó la verdadera razón por la que ella lo mencionaba tanto cuando hacía sus transmisiones en vivo junto a la influenciadora Epa Colombia, quien actualmente se encuentra en prisión por su caso con TransMilenio.

Artículos relacionados Talento nacional ¿B-King predecía su muerte? Esto le pidió el cantante a su mamá antes de su muerte

"Hacíamos Kick y nuestra meta cuando terminábamos era que tú nos invitaras a un stream y lastimosamente hoy estoy yo no Epa, yo les dije a mis hermanas que ella debería estar acá por eso te buscábamos tanto la lengua", le dijo.

Señaló que ellas pensaban que si lo provocaban lo más probable es que él realizara una transmisión en vivo con ambas.

Artículos relacionados Viral Murió exparticipante de Miss Universe Jamaica, fue hallada sin vida en su casa

¿Cómo reaccionó Westcol tras la confesión de Yina Calderón sobre Epa Colombia?

El influenciador se mostró sorprendido y detalló que lo conmovió.