Yina Calderón hizo insólita petición a sus fans tras viralidad del stream con Westcol

El pasado sábado 27 de septiembre Yina Calderón y Westcol se unieron por primera vez en un stream del creador de contenido en el que tocaron diversos temas de interés para su audiencia. Sin embargo, la polémica influenciadora no habría quedado feliz con este encuentro y lanzó una insólita petición a sus seguidores en redes sociales.

¿Qué temas se tocaron en el stream de Westcol y Yina Calderón?

Yina Calderón y Westcol decidieron unirse en un mismo espacio para darle a sus seguidores contenido de interés, aprovechando el ‘shippeo’ que circulaba en redes sociales sobre ellos.

Yina Calderón es rechazada por Westcol/Canal RCN

Durante la transmisión hablaron del paso de Yina por La Casa de los Famosos Colombia y de su supuesta traición a Karina García, amiga cercana de Westcol. También abordaron el enfrentamiento que Calderón tendrá con Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4, evento programado para el 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

No obstante, a lo largo de la conversación comenzaron a viralizarse clips sobre las respuestas de Westcol frente a temas como: la posibilidad de un romance entre ambos, la lealtad de Yina, y la manera en la que la creadora de contenido suele atacar a otras personas, dejando a la influenciadora en una posición cuestionada.

¿Cuál fue la insólita petición que Yina Calderón le hizo a sus fans tras stream con Westcol?

Luego de finalizar el stream, y de tomar caminos separados una vez más, Yina Calderón transmitió por medio de su cuenta oficial de TikTok en un estado de embriaguez en donde no solo expresó que se sentía mal por la forma en la que Westcol la trató durante el conversatorio, sino que además aseguró que ya no se enfrentaría a Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4.

Yina Calderón revela sus intenciones tras live con Westcol/Canal RCN

Sin embargo, horas más tarde, en un estado de conciencia más cuerdo, Yina Calderón inició una nueva transmisión por esta misma plataforma en donde le expresó a sus seguidores que no había revisado TikTok debido a que no quería ver clips relacionados al stream.

Incluso, llegó a manifestarle a sus seguidores que la ayuden a denunciar los videos que encontrarán en redes sociales relacionados a este momento.