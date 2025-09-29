Yina Calderón afirmó que Karina García y Altafulla tienen problemas por dinero

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ingrid Jaramillo Rojas
La polémica influenciadora Yina Calderón es tendencia en redes sociales luego de participar en un stream de Westcol en el que habló sobre diversos temas de interés para la audiencia. En medio de su conversación, la empresaria aseguró que Karina García y Altafulla podrían terminar su relación pronto por temas económicos.

El pasado sábado 27 de septiembre Yina Calderón estuvo en la casa de Westcol como parte de una invitación que el streamer colombiano le hizo previo a su enfrentamiento con Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4 que se llevará a cabo el 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

En medio de su conversación, el nombre de Karina García fue un constante, debido a todo lo sucedido con la paisa durante su participación en La casa de los famosos Colombia. Sin embargo, una afirmación de Yina Calderón generó revuelo en las redes sociales.

Y es que, según la polémica influenciadora, Karina García y Altafulla estarían pasando por un mal momento que podría dar como resultado el fin de su relación, pues según palabras de Calderón, el cantante no estaría aportando en gastos domésticos de la paisa, pese a que suele quedarse en su casa durante varios días.

“Karina está que termina con Altafulla, ahí le echo el chisme. Acá entre nos, no paga ni los servicios, ni el arriendo, ni nada y a la Karina le gustan son duros como él (Westcol), le gusta que le ayuden, se lo merece"

¿Cómo reaccionó Westcol ante las afirmaciones de Yina Calderón sobre Karina García y Altafulla?

Así mismo, Yina Calderón le preguntó a Westcol qué opinaba sobre el hecho de que supuestamente Altafulla no le ayudara económicamente a Karina García, teniendo en cuenta que ella era una mujer que le gustaba sentirse protegida en todo aspecto, llevándose una gran sorpresa.

Pues Westcol le dejó claro que ese tema lo tenía sin cuidado debido a que a él no le gustaban los chismes. Así mismo, mencionó que no tiene por qué preocuparse por lo que hagan los demás ya que él tenía su propio dinero.

"Yo pienso que eso a mí no me importa, porque si eso me importara yo no tendría una cadena de 300 mil dólares en mi cuello”

