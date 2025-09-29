Natalia París responde a los rumores sobre Abelardo de La Espriella: ¿sostuvieron una relación?

Natalia París sorprendió al contar cómo surgió su relación profesional y personal con Abelardo de La Espriella. Sus declaraciones reactivaron comentarios y sacaron a la luz episodios poco conocidos de su historia con el candidato presidencial.

¿Qué reveló Natalia París sobre Abelardo de La Espriella?

Durante el pódcast de Eva Rey, Natalia París recordó el momento en que De La Espriella la defendió legalmente cuando su nombre apareció en un libro de Madame Rochy. Según la modelo, el abogado jugó un papel crucial en esa etapa.

“Amo a Abelardo. Una vez él me defendió en un caso complicado para mí”, afirmó.

París explicó que en ese periodo enfrentaba prejuicios por su carrera y que contrató a De La Espriella para frenar las acusaciones: “Me dijo: espere, yo le desenmascaro a esa señora”. Esta declaración fue interpretada por la modelo como un gesto de lealtad, que, según afirma, nunca olvidará.

¿Cómo surgieron los rumores de una relación entre Natalia París y Abelardo de La Espriella?

La entrevista tomó un giro inesperado cuando Eva Rey decidió llamar en vivo al abogado. Allí, De La Espriella recordó que, antes de casarse con su esposa Ana Lucía, circuló un rumor de una reconocida periodista que lo vinculaba sentimentalmente con Natalia París.

De La Espriella recordó el rumor que surgió antes de casarse con su esposa Ana Lucía / (Foto de Freepik)

El propio abogado relató que decidió no aclarar el comentario, debido a era mentira y, por eso, prefería no darle demasiada importancia. Entre risas, París reaccionó al recordar que, en redes sociales, los internautas especulaban al afirmar que la modelo había salido con el candidato a la presidencia.

¿Quién es Natalia París y cuáles son sus proyectos?

Natalia París Gaviria es una reconocida modelo, empresaria, DJ y publicista colombiana. Nacida en Medellín, ha sido una de las figuras más visibles en el mundo de la moda y la publicidad en el país, además de incursionar en la actuación.

Natalia París: reconocida modelo, empresaria, DJ y publicista / (Foto de Freepik)

En la actualidad sigue siendo una figura influyente. Ha desarrollado su propia marca de productos de belleza y cuidado personal y se ha consolidado como DJ con presentaciones en Colombia y en escenarios internacionales, manteniendo su presencia en distintas áreas del entretenimiento.