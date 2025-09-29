Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Natalia París responde a los rumores sobre Abelardo de La Espriella: ¿sostuvieron una relación?

Natalia París reveló detalles sobre su vínculo con Abelardo de La Espriella y los rumores que surgieron hace unos años.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Natalia París aclara rumores sobre Abelardo de La Espriella
Natalia París reveló detalles sobre su vínculo con Abelardo de La Espriella / (Fotos de AFP y Colprensa)

Natalia París sorprendió al contar cómo surgió su relación profesional y personal con Abelardo de La Espriella. Sus declaraciones reactivaron comentarios y sacaron a la luz episodios poco conocidos de su historia con el candidato presidencial.

Artículos relacionados

¿Qué reveló Natalia París sobre Abelardo de La Espriella?

Durante el pódcast de Eva Rey, Natalia París recordó el momento en que De La Espriella la defendió legalmente cuando su nombre apareció en un libro de Madame Rochy. Según la modelo, el abogado jugó un papel crucial en esa etapa.

“Amo a Abelardo. Una vez él me defendió en un caso complicado para mí”, afirmó.

París explicó que en ese periodo enfrentaba prejuicios por su carrera y que contrató a De La Espriella para frenar las acusaciones: “Me dijo: espere, yo le desenmascaro a esa señora”. Esta declaración fue interpretada por la modelo como un gesto de lealtad, que, según afirma, nunca olvidará.

Artículos relacionados

¿Cómo surgieron los rumores de una relación entre Natalia París y Abelardo de La Espriella?

La entrevista tomó un giro inesperado cuando Eva Rey decidió llamar en vivo al abogado. Allí, De La Espriella recordó que, antes de casarse con su esposa Ana Lucía, circuló un rumor de una reconocida periodista que lo vinculaba sentimentalmente con Natalia París.

Los rumores de una relación entre Natalia París y Abelardo de La Espriella
De La Espriella recordó el rumor que surgió antes de casarse con su esposa Ana Lucía / (Foto de Freepik)

El propio abogado relató que decidió no aclarar el comentario, debido a era mentira y, por eso, prefería no darle demasiada importancia. Entre risas, París reaccionó al recordar que, en redes sociales, los internautas especulaban al afirmar que la modelo había salido con el candidato a la presidencia.

Artículos relacionados

¿Quién es Natalia París y cuáles son sus proyectos?

Natalia París Gaviria es una reconocida modelo, empresaria, DJ y publicista colombiana. Nacida en Medellín, ha sido una de las figuras más visibles en el mundo de la moda y la publicidad en el país, además de incursionar en la actuación.

¿Quién es Natalia París y cuáles son sus proyectos?
Natalia París: reconocida modelo, empresaria, DJ y publicista / (Foto de Freepik)

En la actualidad sigue siendo una figura influyente. Ha desarrollado su propia marca de productos de belleza y cuidado personal y se ha consolidado como DJ con presentaciones en Colombia y en escenarios internacionales, manteniendo su presencia en distintas áreas del entretenimiento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón criticó sin filtro a Altafulla y hasta habló de su vestuario: "Es terrible" Yina Calderón

Yina Calderón criticó sin filtro a Altafulla y hasta habló de su vestuario: "Es terrible"

Yina Calderón usó su estreno de Escándalo TV para lanzar fuertes críticas a Altafulla por su show en Miss Universe Colombia 2025.

Miss Amazonas dedica emotivas palabras a Vanessa Pulgarín Miss Universe Colombia

Miss Amazonas dedica emotivas palabras a Vanessa Pulgarín, ganadora de Miss Universe Colombia 2025

Miss Amazonas, Rebeca Castillo, dedicó un mensaje a Vanessa Pulgarín tras su triunfo como Miss Universe Colombia 2025.

Karina García terminó con Altafulla Karina García

¡Karina García y Altafulla terminaron! Así lo confirmó la modelo antioqueña

Karina García confirmó que su relación con Altafulla llegó a su final y reveló las razones de su ruptura: "No soy capaz de sostener una mentira".

Lo más superlike

Los participantes se enfrentaron en parejas en un reto creativo ¿Quiénes se quedaron con la desventaja? MasterChef Celebrity Colombia

¿Quiénes recibieron las desventajas secretas en MasterChef Celebrity?

El último capítulo de MasterChef Celebrity 2025 sorprendió con fallas graves que dejaron a varios participantes con desventajas decisivas.

Sebastián Yatra invitó a una fan a cantar con él en tarima Sebastián Yatra

Sebastián Yatra sorprendió al cantar con un misterioso fan en Madrid

La Liendra Pareidolia La Liendra

¿Qué es la pareidolia, la condición que padece la Liendra?

Falleció reconocido actor quien dejó un importante legado a nivel internacional. Talento internacional

¡Adiós a un gran actor! El mundo artístico despide a una de sus figuras más reconocidas

Yuridia aclara polémica sobre la nueva versión de la canción “Qué Agonía” sin Ángela Aguilar Ángela Aguilar

¿Por qué Yuridia lanzó nueva versión de “Qué Agonía” sin Ángela Aguilar? La cantante aclara todo