Mario Alberto Yepes y su exesposa celebran logro de su hijo mayor: ¡Aquí las fotos!

Luciano Yepes se graduó como politólogo y Mario Yepes, su padre, le dedicó conmovedoras palabras por este importante logro.

Luciano Yepes, hijo de Mario Yepes, se gradúa de la universidad
Luciano Yepes se graduó como politólogo / (Foto del Canal RCN)

Luciano Yepes, hijo del exfutbolista Mario Alberto Yepes, vivió un momento muy importante en su vida: la celebración de su grado universitario. La ocasión estuvo marcada por mensajes de orgullo y felicitaciones de sus allegados.

¿Qué estudió Luciano Yepes y cómo celebró su padre la graduación?

El pasado 25 de septiembre, Luciano Yepes celebró su graduación con un emotivo mensaje en Instagram, en el cual agradeció a Dios, a sus padres y hermanos por apoyarlo en cada paso de su camino. El hijo del exfutbolista destacó su ilusión por las nuevas etapas que inician tras este importante logro.

Le doy gracias a Dios, a mis papás y hermanos por estar conmigo y acompañarme en este logro. Una etapa de mi vida finaliza, pero muchas puertas más se abren, confío en que Dios me acompañará en cada nuevo paso que dé.

Su padre, Mario Yepes, no desaprovechó la ocasión para dedicarle un emotivo mensaje a través de la red social. Lo felicitó y destacó el orgullo que siente por la persona en la que Luciano se ha convertido y por todo el esfuerzo que ha hecho para alcanzar sus sueños.

¿Quién es Luciano Yepes?

Luciano es el hijo mayor de Mario Alberto Yepes y Carolina Villegas. Tiene dos hermanos: Miranda y Lorenzo. Además de su vínculo cercano con su padre, ha ganado notoriedad en redes sociales gracias a que comparte momentos familiares y muestra detalles de su día a día en plataformas con TikTok e Instagram.

Luciano Yepes es moderador de un pódcast
Luciano Yepes lidera el pódcast ‘En Familia sin Filtros’ / (Foto de Freepik).

Más allá de su presencia en redes, Luciano ha comenzado a construir su propio camino en el mundo digital. Lidera el pódcast En Familia sin Filtros, donde comparte conversaciones espontáneas junto a sus familiares y, de vez en cuando, realiza entrevistas a figuras del fútbol colombiano.

Los internautas destacan que su cercanía familiar y su carisma lo han convertido en una figura seguida y admirada por miles de personas.

¿Cómo es la relación entre Luciano y Mario Yepes?

La relación entre padre e hijo se caracteriza por su complicidad, evidente en varias publicaciones en redes sociales. Los seguidores han notado en las fotos y videos cómo Luciano y Mario comparten momentos de risa, apoyo y cercanía, lo que refleja la solidez de este vínculo.

Mario Yepes, padre de Luciano Yepes
La relación entre Luciano y Mario Yepes destaca en redes / (Foto del Canal RCN)

Un detalle curioso que también suelen recordar los internautas es que, aunque Luciano y su madre siguen al América de Cali, su padre fue ídolo y técnico del Deportivo Cali, equipo con el que construyó gran parte de su trayectoria futbolística.

Esta diferencia futbolística ha llamado la atención en redes sociales, donde los fans destacan que, a pesar de ello, la familia mantiene una relación cercana y sólida, basada en respeto y apoyo mutuo, demostrando que su vínculo no se ve afectados por las preferencias deportivas.

