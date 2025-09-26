Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Westcol genera polémica tras afirmar que los bogotanos tienen más estilo que los paisas

Westcol desató una ola de comentarios tras comparar el estilo y actitud de los bogotanos y paisas en redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Westcol genera ola de comentarios por decir que los bogotanos superan a los paisas
Westcol genera debate tras asegurar que bogotanos están por encima de paisas (Foto: Freepik)

El influencer y streamer colombiano Westcol provocó una ola de comentarios tras afirmar que los bogotanos superan a los paisas en flow, es decir, en estilo y actitud.

Artículos relacionados

¿Por qué Westcol generó polémica tras afirmar que los bogotanos superan a los paisas?

Luis Fernando Villa Álvarez, conocido Westcol es conocido tras haber saltado a la fama gracias a su contenido de videojuegos.

Durante una reciente transmisión, el creador de contenido comparó la diversidad de Bogotá con la uniformidad que percibe en Medellín, generando una ola de comentarios en redes sociales sobre identidad y cultura urbana.

Westcol explicó que, aunque ama Medellín, considera que en la capital antioqueña predomina la homogeneidad en la vestimenta y existe una presión social que limita la expresión individual.

Artículos relacionados

“Yo amo y quiero mucho Colombia, amo y amo demasiado Medellín, pero aquí en Medellín, pa, uy, no, no, no, no, el flow de Medellín está muy atrás”, comentó durante su transmisión.

En contraste, según el streamer, Bogotá se caracteriza por la variedad y originalidad en los estilos de vestimenta.

Señaló que la ciudad permite mayor libertad de expresión y que los habitantes muestran un estilo más diverso y creativo en la calle, mientras que en Medellín cualquier intento de romper con la uniformidad suele ser objeto de críticas.

Westcol profundizó en la comparación entre las ciudades y destacó que Bogotá se destaca por la diversidad, mientras que Medellín mantiene ciertos códigos no escritos sobre cómo vestirse.

“En Bogotá están adelantados, porque allá es muy diferente aquí en Medellín, que aquí en Medellín si no es gorra y tin, dicen que no, que se vistió mal”, comentó, ofreciendo ejemplos concretos sobre la percepción de estilo en cada ciudad.

¿Cómo reaccionaron los internautas a las declaraciones de Westcol?

El influencer también mencionó cómo estas diferencias generan conversación en redes sociales, donde usuarios de distintas regiones reaccionan a sus declaraciones y generaron opiniones divididas tas las declaraciones.

Artículos relacionados

Algunos usuarios resaltaron que el clima influye en la forma de vestir y que Bogotá permite outfits más elaborados, mientras que otros defendieron a los paisas señalando que su estilo también tiene valor.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón invita a varios seguidores al Stream Fighters. Yina Calderón

Yina Calderón sorprende al invitar a algunos seguidores a su encuentro con Andrea Valdiri

Yina Calderón invitó directamente a varios seguidores al evento con Andrea Valdiri a través de una publicación en redes.

Cintia Cossio con su hijo Lorenzo Cintia Cossio

Cintia Cossio reveló el rostro de su hijo Lorenzo con tierno video

La influenciadora Cintia Cossio además confesó que está hospitalizada tras algunas afecciones en su posparto.

B-King Talento internacional

Salió a la luz el verdadero nombre de Angie Miller, relacionada con la muerte de B-King y Regio Clown

Al confirmarse que Angie Miller fue detenida por el caso de B-King y Regio Clown, se reveló que tiene un nombre diferente.

Lo más superlike

MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Estas son las celebridades que el público de MasterChef Celebrity quiere que reingresen: 5 en lista

Aunque son 11 exparticipantes que tienen el chance de reingresar a MasterChef Celebrity, el público tiene a sus favoritos.

Bad Bunny

Bad Bunny reveló cuál fue el procedimiento estético del que más se arrepiente

Chevrolet Spark EUV en una vista lateral, mostrando su diseño moderno y compacto Contenido Patrocinado

Valentina Taguado sorprende: así fue su elección del nuevo Chevrolet Spark EUV

Christian Nodal pone pausa al concierto tras escuchar ‘Cazzu, Cazzu’ Christian Nodal

Christian Nodal detuvo concierto tras gritos de ‘Cazzu’ y defendió a Ángela Aguilar ¡VIDEO!

Recordar Curiosidades

¿Qué significa no soñar o no recordar lo que se sueña? Experta lo explica