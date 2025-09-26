Westcol genera polémica tras afirmar que los bogotanos tienen más estilo que los paisas

El influencer y streamer colombiano Westcol provocó una ola de comentarios tras afirmar que los bogotanos superan a los paisas en flow, es decir, en estilo y actitud.

¿Por qué Westcol generó polémica tras afirmar que los bogotanos superan a los paisas?

Luis Fernando Villa Álvarez, conocido Westcol es conocido tras haber saltado a la fama gracias a su contenido de videojuegos.

Durante una reciente transmisión, el creador de contenido comparó la diversidad de Bogotá con la uniformidad que percibe en Medellín, generando una ola de comentarios en redes sociales sobre identidad y cultura urbana.

Westcol explicó que, aunque ama Medellín, considera que en la capital antioqueña predomina la homogeneidad en la vestimenta y existe una presión social que limita la expresión individual.

“Yo amo y quiero mucho Colombia, amo y amo demasiado Medellín, pero aquí en Medellín, pa, uy, no, no, no, no, el flow de Medellín está muy atrás”, comentó durante su transmisión.

En contraste, según el streamer, Bogotá se caracteriza por la variedad y originalidad en los estilos de vestimenta.

Señaló que la ciudad permite mayor libertad de expresión y que los habitantes muestran un estilo más diverso y creativo en la calle, mientras que en Medellín cualquier intento de romper con la uniformidad suele ser objeto de críticas.

Westcol profundizó en la comparación entre las ciudades y destacó que Bogotá se destaca por la diversidad, mientras que Medellín mantiene ciertos códigos no escritos sobre cómo vestirse.

“En Bogotá están adelantados, porque allá es muy diferente aquí en Medellín, que aquí en Medellín si no es gorra y tin, dicen que no, que se vistió mal”, comentó, ofreciendo ejemplos concretos sobre la percepción de estilo en cada ciudad.

¿Cómo reaccionaron los internautas a las declaraciones de Westcol?

El influencer también mencionó cómo estas diferencias generan conversación en redes sociales, donde usuarios de distintas regiones reaccionan a sus declaraciones y generaron opiniones divididas tas las declaraciones.

Algunos usuarios resaltaron que el clima influye en la forma de vestir y que Bogotá permite outfits más elaborados, mientras que otros defendieron a los paisas señalando que su estilo también tiene valor.