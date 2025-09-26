Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Romance confirmado? Westcol sorprendió con fuerte mensaje a Yina Calderón

Westcol no se guardó nada y lanzó un mensaje directo a Yina Calderón que aviva los rumores sobre un posible romance entre ambos.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Yina Calderón sobre Westcol
Yina Calderón revela sus intenciones tras live con Westcol/Canal RCN

El universo digital sigue sorprendiendo con la noticia del próximo encuentro entre Westcol y Yina Calderón, pues lo que inició como una broma en medio de una de las transmisiones del streamer terminó por convertirse en un rumor de “posible romance” entre ambos creadores de contenido.

¿Qué dijo Westcol sobre la supuesta estrategia de Yina para conquistarlo?

Durante una de sus transmisiones, un seguidor le mencionó a Westcol que Yina planeaba llevarle flores en su próximo live para intentar enamorarlo, a lo que el streamer colombiano no dudó en reaccionar.

Westcol envió un mensaje contundente a Yina Calderón con su tono sarcástico y aseguró que ella podría incluso regalarle hasta un lujoso carro de colección, pero que de ninguna manera lograría conquistarlo.

También dejó claro que pocas mujeres logran intimidarlo y que esa sensación solo aparece cuando realmente le gusta alguien, en su opinión, Yina no tiene la capacidad de provocar ese efecto en él, aunque reconoce que su actitud y sus ocurrencias generan todo tipo de contenido viral.

¿Qué se espera del reencuentro entre Westcol y Yina Calderón?

La confirmación de que ambos estarán juntos este 27 de septiembre en una transmisión en vivo generó locura en las redes y muchos fans sueñan con ver un choque de personalidades que podría dar lugar a momentos virales, humor, indirectas y hasta una tensión romántica.

“Nos vemos el sábado, Luis. Pero no te me pongas nervioso, que yo no muerdo” expresó Yina.

Yina Calderón
Yina Calderón confesó que no siente atracción por WestCol. (Foto Canal RCN)

Westcol fue realista y expresó que posiblemente Yina lo mire fijamente para que comiencen a circular videos en TikTok con comentarios románticos y música de fondo, Sin embargo, Yina reaccionó y respondió con picardía al streamer.

¿Qué busca Yina Calderón realmente en una pareja?

A pesar de las bromas y la expectativa del público, Yina ha sido clara sobre lo que quiere en su vida sentimental, según ella, necesita un “polo a tierra”, un hombre que sea maduro y con quien pueda hablar de temas diferentes al entretenimiento.

El tipo de hombre que busca Yina Calderón
Así describió Yina Calderón al hombre ideal. (Foto: Canal RCN)

En ese sentido descartó tajantemente la posibilidad de un romance con Westcol, pues lo considera muy joven y físicamente no es su tipo, además hizo énfasis en que la soltería le permite priorizar sus proyectos y mantenerse fiel a su esencia.

