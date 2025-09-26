Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cintia Cossio reveló el rostro de su hijo Lorenzo con tierno video

La influenciadora Cintia Cossio además confesó que está hospitalizada tras algunas afecciones en su posparto.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Cintia Cossio con su hijo Lorenzo
Cintia Cossio presentó oficialmente a su hijo Lorenzo/Canal RCN

La influenciadora Cintia Cossio reveló a sus millones de fanáticos un emotivo video en el que presentó oficialmente a su bebé Lorenzo, fruto de su reconciliación con el creador de contenido Jhoan López.

¿Cuándo nació el hijo menor de Cintia Cossio?

La paisa reveló a través de sus redes sociales, donde suma millones de fanáticos, que dio a luz a su segundo hijo el pasado 1 de septiembre.

Según dio a conocer el parto se dio a través de cesárea, pues, aunque se preparó para dar a luz de manera natural, tuvo algunas complicaciones.

Desde la llegada del pequeño, la influenciadora se ha mostrado muy feliz compartiendo algunas imágenes al respecto.

Sin embargo, no había querido mostrar el rostro de su bebé, guardando su privacidad hasta ahora.

¿Cómo presentó oficialmente Cintia Cossio a su bebé?

La influenciadora compartió por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene casi ocho millones de seguidores, un tierno video en el que se mostró el rostro de su bebé.

En la grabación se ve a ella cargando a su bebé para luego acostarlo de lado enseñando su cara y ella ponerse su rostro encima y sobre ella el de su hijo mayor Thiago.

"Mamá de hombres", escribió en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el rostro del bebé de Cintia Cossio?

Tras su publicación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por sus hijos y por su sorprendente figura a menos de un mes de haber dado a luz, la cual recuperó rápidamente gracias a sus buenos hábitos con la alimentación y el ejercicio.

Muchos comenzaron a señalar el parecido del bebé con ella, otros con su hermanito y otros con el papá.

Por su parte, la influenciadora detalló que el bebé se encuentra en perfecto estado de salud, aunque ella no ha estado del todo bien, pero bajo los cuidados correspondientes.

"Estoy hospitalizada en casa, me ponen medicina intravenosa, me han chuzado como 18 veces esta semana, pero no en la forma que me gusta jajaj. Me dio mastitis", confesó.

