Melissa Gate se molestó ante pregunta sobre Altafulla en los Premios Juventud, así respondió

Melissa Gate fue interrogada en plena alfombra acerca de lo que opina de Altafulla, tuvo distintiva reacción.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Melissa Gate, Altafulla
Melissa Gate se molestó ante pregunta sobre Altafulla en los Premios Juventud | Foto del Canal RCN.

Recientemente, se llevó a cabo la edición 2025 de los Premios Juventud, en donde el talento colombiano hizo acto de presencia.

La ceremonia de este evento fue en Panamá y una de las figuras públicas que arribó hasta el país vecino fue la influencer paisa Melissa Gate.

La segunda finalista de La casa de los famosos Colombia 2025, Melissa Gate, llamó la atención como solo ella lo sabe hacer. A través de su outfit, la creadora de contenido demostró elegancia y a la vez belleza.

¿Cómo reaccionó Melissa Gate a pregunta sobre Altafulla en los Premios Juventud?

Mientras desfilaba sobre la alfombra, Melissa Gate fue cuestionada sobre el reality del Canal RCN, el cual traspasó fronteras y fue un éxito digital, de modo que un reportero se acercó a la antioqueña y de inmediato le preguntó sobre Andrés Altafulla, quien fue el ganador de La casa de los famosos Colombia.

Entonces, fue notorio el disgusto de Gato por la pregunta y además no dudó en lanzar una que otra indirecta para el artista barranquillero.

Melissa Gate
Melissa Gate estuvo en los premios juventud | Foto del Canal RCN.

La pregunta puntual para Melissa Gate fue si consideraba que Altafulla es o no el ganador de La casa de los famosos Colombia 2025, a lo que ella hizo como si no escuchara el nombre del artista y, además, puntualizó que la gente sabe quién, a su modo de ver las cosas, ganó el formato de convivencia.

"Yo creo que la gente ya sabe quién es la ganadora realmente y los números lo demuestran, así que de mí pueden decir lo que les dé la gana", sentenció Melissa Gate.

¿Cuál indirecta lanzó Melissa Gate a Altafulla en los Premios Juventud?

Pero hubo más, ya que la influencer señaló que el público en general es el que manda, aunque es importante recordar que precisamente fue el público el que votó y eligió a Altafulla como ganador del reality del Canal RCN.

Altafulla
Altafulla ganó La casa de los famosos Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

En cuanto a la indirecta de Melissa para Altafulla, la paisa se refirió a su vestuario de gala y aprovechó para dar su humilde opinión.

"No hablen tanto, hagan más. Como ustedes saben me inspiré en la realeza y en la nobleza para que la plebe me pueda ver desde acá triunfando en la cima. ¿Y tú dónde estás, querido?, porque si no es por mí no te mencionan", cuestionó.

