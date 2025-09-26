Los memes y reacciones que dejó la noticia de que don Jorge regresará a MasterChef Celebrity

La presentadora Claudia Bahamón sorprendió a los participantes de MasterChef Celebrity, 10 años, al decirles que iba a haber el reintegro de uno de los exparticipantes.

De acuerdo con Bahamón, para esta temporada el reingreso es una realidad y la decisión estuvo a cargo de las celebridades, ya que fueron las que votaron por las personas que querían volver a ver en el formato de cocina del Canal RCN.

¿Por qué Jorge Herrera fue elegido para reingresar a MasterChef Celebrity?

Cinco exparticipantes eran las opciones para reingresar: Valeria Aguilar, Rodrigo Candamil, Jorge Herrera, Luly Bossa y Andrea Guzmán.

Las celebridades hicieron los respectivos votos y como resultado eligieron que el experimentado actor Jorge Herrera sea el que vuelva a cocinar en MasterChef Celebrity. El artista ganó con seis votos a su favor.

Don Jorge, caracterizado por ser testarudo, va a volver a la competencia culinaria, aunque todavía no se sabe cuándo va a pasar esto. Entre los argumentos, la mayoría lo eligió justificando que no tiene tanto progreso en la cocina, en comparación con los demás.

Jorge Herrera regresará a MasterChef Celebrity, 10 años | Foto del Canal RCN.

Luego de que se reveló la votación, las reacciones por parte del público y televidentes de MasterChef Celebrity hicieron eco en las redes sociales. De hecho, hubo hasta graciosos memes.

¿Cuáles son las reacciones y memes porque don Jorge va a regresar a MasterChef Celebrity?

En primera medida, las reacciones son positivas. Esto porque el actor en un comienzo no era tan querido, pero luego se fue ganando el cariño de los televidentes, así que se pueden leer opiniones como:

"Qué alegría que vuelva don Jorge", "Ay, como extraño a don Jorge", "Quiero ver a don Jorge con filipina", "Maravilloso, esto se compuso. Bienvenido, don Jorge", "Don Jorge y su humor negro, fantástico", "Don Jorge le pone la elegancia al programa", son algunas de las muchas reacciones que hay por el reintegro del experimentado actor.

Además, como se hizo mención, los ingeniosos no se quedaron atrás con los memes porque Jorge Herrera va a volver a MasterChef Celebrity, 10 años:

